Cómo se crea un hiperdeportivo exclusivo como el Bugatti Bolide

El éxito y la innovación en el deporte del motor han estado inseparablemente ligados a Bugatti durante más de 100 años, desde que el Tipo 13 consiguió la primera victoria de la icónica marca en el Gran Premio de la Sarthe en 1920. El inigualable Tipo 35, que salió a la pista cuatro años después , consolidó la reputación de Bugatti de fabricar autos de carreras hermosos y exitosos, logrando más de 2.000 victorias y podios durante su larga y distinguida carrera en competencia.

Esta incomparable herencia del deporte del motor, combinada con tecnología de punta y absoluta excelencia en ingeniería, ha llevado al Bolide 1 a encarnar la visión de Bugatti del último hiperdeportivo exclusivo para pista. Para poder diseñar el Bolide para que se ajustara lo más posible al legendario motor turboalimentado W16 de 8.0 litros de la marca, fue necesario desarrollar un nuevo monocasco avanzado fabricado con compuestos de fibra de carbono de la más alta calidad, que normalmentesolo se utilizan en la Fórmula 1 y en coches de carreras de Le Mans.

El nuevo monocasco del Bolide refleja las proporciones de un elegante catamarán, lo que significa que el conductor y el pasajero se sientan perfectamente equilibrados dentro del automóvil. Esta disposición también permite que el incomparable tren motriz W16 se coloque 60 mm más adelante que en el Chiron, asegurando un embalaje ideal para su uso en pista. Como resultado, el motor se beneficia de una nueva disposición que le permite integrarse de manera óptima dentro del monocasco. El increíble rendimiento del Bolide requirió un monocasco aún más fuerte y rígido que el del Chiron. Los requisitos de seguridad de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) para las normas LMH y LMDh para los coches de carreras de Le Mans impulsaron el desarrollo de la nueva estructura y fueron elegidos porque se encuentran entre las normas de seguridad más estrictas del mundo del automovilismo. Además, los requisitos de las pruebas de choque para los autos de carreras exclusivos para pista son únicos, lo que fomenta la necesidad de un diseño limpio y sin compromisos.

Para un auto hiperdeportivo inspirado en la grandeza del automovilismo (un elemento definitorio de las características del Bolide), los factores de seguridad como la protección contra vuelcos son primordiales, y una de las pruebas más exigentes de la FIA requiere una carga de 7,5 toneladas aplicada al pilar A del vehículo. Para pasar la prueba, la deflexión máxima no debe ser superior a 50 mm en el punto donde se aplica la carga, y no se permite ninguna falla de la estructura dentro de los 100 mm de ese punto. Esto significa que se permiten pequeñas grietas localizadas en el punto de impacto. Sin embargo, cuando se probó el Bolide, no hubo ninguna grieta, gracias a la integridad estructural inherente al diseño monocasco, y especialmente en el ángulo del pilar A, su sección transversal y los materiales de alta tecnología utilizados. En una segunda prueba de vuelco se aplicó una carga aún mayor (12 toneladas) al pilar B.

Para garantizar niveles de seguridad aún mayores, Bolide está equipado con un sistema extintor automático de incendios de grado militar que representa una importante mejora de seguridad en todos los aspectos en comparación con las unidades de extintor ampliamente utilizadas en los coches de carreras convencionales. Para mejorar la entrada y salida de la cabina de dos asientos, las secciones exteriores de los reposacabezas envolventes están unidas a las puertas diédricas. Diseñados según las regulaciones GT3 en línea con los requisitos de embalaje del automóvil, se unen al marco de la puerta mediante un soporte en forma de X, que es un componente estructural ya que la carga de prueba del reposacabezas se aplica al exterior de la puerta. Creado por los equipos de diseño e ingeniería de Bugatti, el soporte está hecho de aluminio impreso en 3D y, aunque pesa apenas 300 gramos, puede soportar una carga de más de 700 kg.

Dentro del Bolide, el conductor y el copiloto están asegurados con un sistema de arnés de seis puntos aprobado por la FIA. Además de mantener a los ocupantes firmemente en su lugar durante las fuerzas extremas generadas durante las curvas, la aceleración y el frenado (que en algunos casos se extienden hasta 2,5 g), brindan los niveles más altos de seguridad posibles. Los asientos también se prueban según las normas LMH y los ocupantes se beneficiarán no sólo de sus altos niveles de seguridad sino también del confort óptimo que ha sido diseñado dentro de los asientos para brindar una experiencia de conducción sin fatiga. Para una seguridad aún mayor, la cabina del Bolide es compatible con el sistema 'HANS Head And Neck Support' probado en deportes de motor.

Asimismo, las características de seguridad pasiva de última generación del Bolide se complementan perfectamente con tecnologías de seguridad activa líderes en los deportes de motor, incluido el control de tracción, el control electrónico de estabilidad y un sistema de frenos antibloqueo, lo que garantiza que el Bolide esté siempre estable y listo para competir sin importar lo que pase. las condiciones climáticas. Un sistema de control de clima de alto rendimiento permite a los propietarios de Bolide competir con su Bugatti en condiciones sofocantes que resultarían desafiantes o incluso imposibles para muchos otros autos de carreras.

Como resultado, la naturaleza intransigente de este extraordinario hiperdeportivo lo sitúa en una clase propia. Impulsado por el legendario motor W16, el Bolide genera 1.600 CV a 7.000 rpm y 1.600 Nm a 2.250 rpm. Con un peso en seco de sólo 1.450 kg y una carga aerodinámica de casi 3.000 kg a velocidad máxima, Bolide ofrece una experiencia de conducción realmente emocionante, dinámica y centrada en la pista. Sin embargo, se trata de una experiencia única que no se consigue a expensas del refinamiento: gracias a características como el climatizador, la dirección asistida y los asientos de diseño ergonómico, tanto el conductor como el copiloto pueden disfrutar vuelta tras vuelta de su circuito favorito con comodidad y seguridad.

