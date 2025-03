Más comodidad y funcionalidad para las nuevas furgonetas medianas de Mercedes-Benz

N. S. Martes, 1 de agosto 2023, 18:30 Comenta Compartir

Mercedes-Benz ha hecho que su serie mediana de furgonetas sea aún más atractiva, tanto en uso privado como comercial, con un nuevo diseño exterior e interior, así como más comodidad, seguridad y funcionalidad. Los nuevos modelos EQV, Clase V y la camper Marco Polo, así como la Vito y la versión eléctrica eVito, marcan el inicio de la nueva estrategia de la marca por ofrecer las furgonetas y los servicios más deseables y asegurar el liderazgo en movilidad eléctrica y experiencias digitales. El paso previo a implementar por completo un cambio estratégico con la introducción de la próxima arquitectura modular y escalable Van Electric (VAN.EA para abreviar) a partir del año 2026.

Uno de los aspectos más destacados de los nuevos modelos es el frontal. Ahora se caracteriza por una llamativa parrilla del radiador en diferentes formas y un paragolpes poderoso. Y en la versión de la Clase V denominada Exclusive, lo que verdaderamente llamará la atención de todos los conductores es su estrella sobredimensionada en el capó; la primera vez que la veremos en un vehículo de estas características.

Los faros LED MULTIBEAM adaptativos con su elegante diseño, que están disponibles de serie o como opción según la línea de equipamiento, añaden otro toque de estilo a todos los modelos. En la parte trasera, el parachoques y las luces LED de nuevo diseño garantizan una apariencia inconfundible. El contorno de las luces traseras se oscurece. Esto crea una firma de luz más precisa. El EQV, la Clase V y la Clase V Marco Polo también tienen una nueva moldura cromada con inscripción Mercedes-Benz en la parte trasera.

La apariencia mejorada se completa con nuevas llantas de aleación ligera con un diseño optimizado aerodinámicamente en formatos de 17, 18 y 19 pulgadas, así como con cinco nuevos colores de pintura.

El aspecto interior también mejora, ahora caracterizado por la digitalización. El puesto de conducción de las nuevas furgonetas medianas de Mercedes-Benz se caracteriza principalmente por un panel de instrumentos rediseñado con pantalla táctil, nuevas y elegantes salidas de aire y una nueva generación de volantes con reconocimiento de manos libres capacitivo. Por primera vez, el EQV, la Clase V y la Clase V Marco Polo tienen dos pantallas panorámicas de 12,3 pulgadas. El diseño moderno de alta tecnología eleva el estilo y el valor percibido de los monovolúmenes y sus variantes camper a un nuevo nivel.

Por su parte, la Vito y la eVito están equipadas con una pantalla central de 10,25 pulgadas de manejo intuitivo y un nuevo cuadro de instrumentos con una pantalla a color de 5,5 pulgadas, adecuado para las necesidades de los clientes comerciales.

La nueva consola central admite la carga inalámbrica de teléfonos inteligentes como opción. Otras nuevas características de comodidad, algunas de las cuales son opcionales, incluyen la función de arranque KEYLESS, el volante con calefacción y una nueva iluminación trasera atenuada para conducir de noche. Con 64 colores, la iluminación ambiental de los renovados monovolúmenes privados y la Clase V Marco Polo ofrece una atmósfera aún más individual y hogareña.

Para un acceso más cómodo a la parte trasera, la Clase V y EQV ahora también tienen una puerta corredera en el lado izquierdo del vehículo de serie. Por primera vez, el portón trasero eléctrico EASY-PACK está disponible para la Vito Tourer y Mixto así como el eVito Tourer para cargar y descargar cómodamente.

Por último, el atractivo equipamiento de estos vehículos se completa con los sistemas de seguridad y asistencia con funciones adicionales y parcialmente desarrolladas. Por ejemplo, Active Brake Assist ahora incluye la función de intersección y también puede advertir sobre cruces verticales o vehículos que se aproximan y maniobras de adelantamiento peligrosas e intervenir para frenar en caso de emergencia y brindar apoyo al girar.

Diversos extras digitales

Un gran número de extras digitales están disponibles con el sistema de infoentretenimiento MBUX. Hacen que las nuevas furgonetas medianas con la estrella sean aún más inteligentes y que la vida cotidiana sea aún más fácil y eficiente. Porque antes y después del viaje, o incluso en la carretera, se pueden utilizar otras funciones que contribuyen a una mayor comodidad y seguridad.

Esto incluye servicios gratuitos como el mantenimiento, la gestión de accidentes y averías, así como servicios remotos como el bloqueo y desbloqueo de puertas y la apertura y cierre de ventanas a través de la aplicación Mercedes me. Otros servicios útiles incluyen navegación con Live Traffic Information, comunicación Car-to-X y las funciones MBUX ampliadas con el asistente de idioma 'Hey Mercedes'.

El servicio digital 'Mercedes me Charge' también está disponible para el EQV y, en el futuro, también para el nuevo eVito. Ofrece a los clientes acceso a una de las redes públicas de carga más grandes de Europa con más de 500 000 puntos de carga, incluida la red europea de carga rápida IONITY. Mercedes me Charge permite cargar con electricidad de fuentes renovables en todas las estaciones. Dado que las furgonetas eléctricas están equipadas con Plug & Charge, los conductores pueden cargar y pagar de forma especialmente rápida y cómoda en estaciones de carga compatibles. La autenticación manual no es necesaria porque la estación de carga se comunica directamente con el vehículo a través del cable de carga.