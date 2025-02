Citroën C5x: Elegancia y comodidad en una berlina con estilo SUV

Patxi Fernández Barcelona Jueves, 24 de marzo 2022, 17:19 Compartir

Citroën da un paso arriesgado, apostando para el mercado europeo y español por una berlina de tamaño familiar en plena moda de vehículos del segmento SUV. Pero también es cierto que normalmente las apuestas arriesgadas se han saldado a favor de la marca. En este caso el Citroën C5X es una berlina, sí, pero algo más elevada respecto al suelo de forma que, sin llegar a convertirse en un «todocamino» tiene una estética que perfectamente encaja con los gustos actuales en Europa. Y todo ello con otra de las características que define a Citroën: el confort.

Este automóvil se convierte en un referente, con un alto nivel de confort para sus 5 ocupantes, con un espacio de 188 mm para las rodillas y una anchura de 1431 mm a la altura de los codos. Cuenta con los asientos Citroën Advanced Comfort, que ofrecen una experiencia única tanto en el aspecto estético, como por su máxima comodidad. La luminosidad, otra de las grandes características del confort Citroën, está muy presente, con una superficie acristalada que ofrece 360˚ de luz. Estéticamente llega a recordar a los exitosos Citroën GS o CX.

El nuevo C5X es un coche grande, de 4,80 metros de longitud. Y en su interior se nota que ha sido diseñado pensando en llevar con comodidad a cinco ocupantes y sus equipajes. Para ello dispone de un maletero de hasta 585 litros.

En el apartado mecánico, nos encontramos tres posibilidades. Dos motores de gasolina de 131 y 185 CV de potencia, y un híbrido enchufable de 224 CV. Este último promedia un consumo de 1,3 litros, siempre y cuando aprovechemos la capacidad de la batería, que nos deja una autonomía en modo eléctrico de 55 kilómetros, ideal para hacer recorridos urbanos.

Ampliar Ficha técnica: Motores: gasolina e híbrido enchufable, de 131, 181 y 224 CV Largo/ancho/alto (m): 4,80/1,81/1,48 Maletero: de 545 a 1.640 litros (desde 485l. versión PHEV) Consumo: desde 1,3 l/100 km(PHEV) y desde 6 l/100 km (gasolina 131 CV) Velocidad máxima: 233 km/h Precio: desde 31.100 € (43.100 versión híbrida enchufable)

Durante la presentación hemos probado también la versión de gasolina menos potente. Un coche que responde con solvencia tanto en ciudad como en carretera y autopista, con un consumo que no superó durante nuestro recorrido los 6,5 l/100 km, muy cerca de las cifras homologadas.

Sentados en el asiento del conductor destaca el Extended Head Up Display, que proyecta todos los datos e informaciones imprescindibles sobre el parabrisas, justo en el campo de visión de quien está al volante. En color, 3D y con un tamaño de 21», evita tener que apartar los ojos de la carretera. Además se puede configurar con las preferencias del conductor o de los usuarios que utilicen normalmente el coche, y la altura de la proyección se regula con facilidad mediante un mando situado en el reposabrazos de la puerta, al lado de los mandos de los espejos retrovisores, y por ello sin necesidad de entrar en ningún tipo de menú o submenú de la pantalla multimedia.

En el centro del salpicadero, el Nuevo Citroën C5 X estrena My Citroën Drive Plus, un interfaz de comunicación centrado en la conectividad. Con una pantalla táctil de 12'' HD, 4 tomas USB de tipo C y un cargador inalámbrico de móviles, se actualiza en tiempo real en la nube y adopta el Mirror Screen sin necesidad de conectar el teléfono con un cable. Se ha diseñado pensando en una Tablet táctil, con posibilidades de personalización, reglajes e integración de widgets. El sistema dispone de un reconocimiento de voz natural, eficaz y fácil de usar, un asistente personal que entiende lo que se le dice, que responde a las preguntas y que ejecuta las órdenes.

Cuenta además con numerosas funciones de ayuda a la conducción, hasta alcanzar una conducción semiautónoma de nivel 2, como el Highway Driver Assist que combina el regulador de velocidad adaptativo con función Stop & Go y la ayuda del mantenimiento de carril, el control del ángulo muerto de larga distancia, el Rear Cross Traffic Alert, que detecta los vehículos u otros peligros que se acercan al insertar la macha atrás, la cámara Top 360 Vision que facilita las maniobras mostrando en la pantalla táctil el entorno exterior del coche o el acceso y puesta en marcha manos libres Proximity que abre y cierra automáticamente las puertas cuando el conductor se acerca al vehículo o se aleja de él.