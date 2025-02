Audi Q8 e-tron, sinónimo de seguridad

José Ramón Alonso Trigueros Domingo, 25 de diciembre 2022, 23:10 Compartir

El Q8 e-tron es el buque insignia de la gama de vehículos SUV eléctricos de Audi y llegará a los concesionarios en el segundo semestre con autonomía eléctrica de casi 600 kilómetros. El modelo muestra una gran versatilidad en el uso diario y unas prestaciones deportivas envidiables. Se presenta con dos acabados, la clásica y la Sportback con silueta coupé. La marca alemana lo comercializará con un precio que arranca en 84.610 euros.

El Audi Q8 e-tron transmite seguridad nada más verlo. Su presencia robusta, con pasos de rueda musculosos y sus dimensiones, impresionan. Una sensación que se confirma al volante, como pudimos comprobar en la prueba de conducción en Lanzarote, donde mostró un gran equilibrio en todo tipo de trazados, ya fuera en zonas urbanas con tráfico denso, como en carreteras sinuosas. A esa sensación de seguridad ayuda en gran medida su importante carga tecnológica, como el sistema de control de dirección para mantener el equilibrio a la hora de atacar las curvas más complicadas de montaña, donde ayuda mucho la potencia instantánea que entrega el motor eléctrico.

Otra de las grandes ayudas que se agradecen durante el tránsito sobre terrenos irregulares es la suspensión neumática adaptativa, con un software que gracias al sistema de control electrónico de estabilización ESC refuerza aún más estas características, lo que se nota tanto en las situaciones de conducción diaria como cuando se exige al límite al SUV eléctrico.

En su configuración, por defecto el Audi Q8 e-tron tiene una altura libre al suelo de 172 mm. La altura de la carrocería puede ajustarse en un rango total de 76 mm. En carretera se reduce hasta 26 mm, lo que mejora la estabilidad y la aerodinámica a altas velocidades, mejorando así la autonomía. Si el conductor selecciona el modo «offroad» en el Audi drive select, la distancia al suelo aumenta en 35 mm respecto a la altura estándar; para terrenos especialmente difíciles e irregulares, la carrocería puede elevarse 15 mm adicionales. Junto con el ángulo de ataque de la carrocería de 14 grados y el ángulo de salida de 20 grados en la configuración «offroad», el Audi Q8 e-tron está bien preparado para circular por pistas y caminos. En este modo, el ángulo ventral del SUV eléctrico es de 14 grados.

Sin embargo, lo más frecuente es que los clientes conduzcan el Audi Q8 e-tron en carretera, donde la suspensión neumática con control de la amortiguación demuestra todo su potencial.

Está integrada en la plataforma electrónica del chasis y en la gestión del Audi drive select. La unidad central de control del chasis gestiona individualmente los amortiguadores de cada rueda en intervalos de milisegundos según el estado de la carretera, el estilo de conducción y el modo establecido por el conductor en el sistema de conducción dinámica Audi drive select. En el perfil «auto» ofrece un gran equilibrio. Con el ajuste «confort», los amortiguadores proporcionan una conducción relajada incluso en carreteras con el pavimento en mal estado. Para conducción dinámica, sobre todo en carreteras con curvas, como las que disfrutamos durante el ascenso al Mirador del Río en Lanzarote, el perfil más adecuado es el «dynamic», que rebaja la suspensión neumática en 13 mm. y modifica las curvas características de la amortiguación y del pedal del acelerador, así como las características de la dirección. En comparación con el modelo anterior, existe una mayor diferenciación entre los distintos modos de conducción.

Mayor agilidad gracias a una dirección más directa

La dirección progresiva, que forma parte del equipamiento de serie del Audi Q8 e-tron, ha recibido importantes modificaciones. La relación del engranaje de la dirección se ha reducido para obtener una respuesta mucho más directa incluso a los pequeños movimientos del volante. Esto proporciona un mayor control sobre el vehículo para maniobrar sin esfuerzo y con precisión en las curvas, en las que el coche se siente más ágil, a pesar de su tamaño y su peso. El Audi Q8 e-tron entra en los giros de forma espontánea, sin subviraje, y se mantiene neutral durante mucho tiempo incluso a altas velocidades. A bajas velocidades se aumenta la asistencia a la dirección, adaptándose de este modo a cada situación de conducción.

El efecto de esta desmultiplicación más directa (14,6 frente a 15,8 en el modelo anterior) se ve potenciado por un cojinete en el eje delantero más rígido, que aplica los movimientos de la dirección a las ruedas de forma más directa, mejorando también la precisión. Audi ha optimizado la puesta a punto de la suspensión neumática para adaptar el ajuste vertical a los movimientos laterales, lo que significa que los amortiguadores contribuyen al control de los movimientos de la carrocería favoreciendo la agilidad. El vehículo también se siente más estable, ya que la carrocería se mueve menos. Del mismo modo, el sistema ESC se ha ajustado para aumentar el dinamismo, permitiendo un mayor margen de maniobra en situaciones de conducción dinámica, algo particularmente notable en curvas muy cerradas.

Características Motores: Eléctricos de 340 y 408 CV. Motores: Eléctricos de 340 y 408 CV. Maletero: 569 litros. Velocidad máxima: 200 km/h. Aceleración: 5,6 segundos de 0 a 100 km/h. Autonomía eléctrica: 595 kilómetros

A pesar de su elevada carrocería, el Audi Q8 e-tron tiene un centro de gravedad bajo, similar al de una berlina de lujo. Idealmente adaptado a las dimensiones del coche y con forma de bloque plano y ancho, el sistema de baterías de alto voltaje está situado en el suelo del habitáculo, entre los ejes. De este modo se baja el centro de gravedad y, al mismo tiempo, la distribución de peso en los ejes está perfectamente equilibrada, con una relación de casi 50:50. Los ejes delantero y trasero cuentan con un diseño de suspensión de 5 brazos para una absorción ideal de las fuerzas laterales y longitudinales. Lateralmente los cojinetes muestran un ajuste firme y deportivo, mientras que en la dirección longitudinal son suaves y blandos, lo que garantiza un aumento del confort, además de una mayor dinámica de conducción.

Centro de gravedad bajo y distribución ideal del peso

Las llantas aerodinámicas de 19 pulgadas equipan neumáticos 255/55 que se caracterizan por su baja resistencia a la rodadura sin comprometer las prestaciones de conducción y frenado. Las llantas de 21 pulgadas con neumáticos de resistencia a la rodadura optimizada son nuevas. Por su parte, el SQ8 e-tron utiliza la combinación de ruedas más grandes, con llantas de 22 pulgadas y neumáticos con un ancho de 285 mm.

En los coches eléctricos el peso no es el único factor que determina los valores de consumo y la autonomía. El aumento de la masa del vehículo, debido sobre todo a la pesada batería de alto voltaje, se traduce en una mayor capacidad para recuperar electricidad por medio del sistema de recuperación de energía en deceleraciones y frenada. Por este motivo el tráfico urbano no es el mayor reto para los coches eléctricos, ya que la conducción con continuas paradas y arranques devuelve mucha electricidad a la batería. El mayor desafío llega a la hora de circular por carretera, ya que la resistencia del aire aumenta de forma exponencial con la velocidad. Por ello, durante el desarrollo del Audi Q8 e-tron la aerodinámica ha sido una prioridad absoluta, lo que ha permitido reducir el coeficiente de resistencia cx de 0,26 a 0,24 en el Q8 Sportback e-tron y de 0,28 a 0,27 en el Q8 e-tron.

Acabados y precios

La versión de entrada para el mercado español es la edición Advanced, con un precio de 84.610 euros en el caso del Q8 e-tron 50; y de 94.610 euros para el Q8 e-tron 55. Las versiones Sportback tienen un sobreprecio de 2.500 euros a igualdad de motorización y equipamiento con respecto a la carrocería SUV.

Salpicadero y sistema multimedia

La edición Advanced cuenta con una completa dotación de serie, que incluye MMI Navegación plus con MMI touch response, cámara trasera, Audi virtual cockpit plus, Audi sound system, asientos delanteros eléctricos con memoria en el asiento del conductor, retrovisores eléctricos antideslumbrantes con memoria, suspensión neumática adaptativa, tapicería en cuero sintético, airbags laterales traseros y llantas de 19 pulgadas. Entre los sistemas de seguridad destacan el Audi pre sense basic, Audi pre sense front y el aviso de salida involuntaria de carril con emergency assist. En esta edición se incluye de serie el cable de modo 3 para carga pública de hasta 22kW y el sistema e-tron charging compact de hasta 11kW (ambos en corriente alterna).

La edición S line añade la línea exterior S line, el paquete S line interior, suspensión neumática deportiva, Audi phone box light, salpicadero y elementos interiores inferiores en cuero sintético, volante deportivo de cuero multifunción y llantas de 19 pulgadas de diseño Aero. También es de serie el paquete de asistentes City, que incluye el sistema de aviso de cambio de carril, Audi pre sense 360°, aviso de tráfico cruzado trasero, aviso de tráfico lateral y asistente en cruces. El sobreprecio de la edición S line es de 5.500 euros respecto a la Advanced.

Opcionalmente, los clientes podrán seleccionar tres completos paquetes de equipamiento, denominados Confort, Premium y Black, disponibles tanto para el SUV como para el Sportback.

El paquete Confort, que tiene un precio de 5.980 euros, incluye los faros Audi Matrix LED, techo panorámico de cristal, llave de confort, el paquete de asistentes Tour, Audi phone box, un segundo puerto de carga en CA en el lado del acompañante, la nueva parrilla Singleframe light, los asientos calefactables o el Audi connect key, entre otros elementos. El paquete Premium, que sólo se puede solicitar con la edición S line y tiene un precio de 9.020 euros, añade a los elementos del paquete Confort el paquete completo de asistentes, que incluye el paquete de asistentes de estacionamiento plus, climatizador de cuatro zonas, head-up display y el paquete de luces ambiente plus. En cuanto al paquete Black, enfocado a realzar el diseño exterior del vehículo, incluye llantas de 21» de Audi Sport, cristales traseros oscurecidos, carcasa de los retrovisores en negro, barras de techo en negro y el paquete de estilo negro plus, con un precio adicional de 2.510 euros.