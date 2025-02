Ningún vehículo puede circular por las aceras ni por las zonas peatonales

J. A. POLO CÁCERES. Lunes, 20 de junio 2022, 08:46 Comenta Compartir

Seguimos informando de los cambios acontecidos en la reformada Ley de Tráfico, en vigor desde el pasado 21 de marzo, intentando que el lector tenga cumplido conocimiento de las modificaciones, por lo que hemos ido artículo por artículo, tocando hoy el 25, referido a conductores, peatones y animales.

El apartado 1 decía: «El conductor de un vehículo tiene preferencia de paso respecto de los peatones, salvo en los casos siguientes: a) En los pasos para peatones», añadiéndose ahora «en las aceras y en las demás zonas peatonales».

Es decir, que el conductor de un vehículo tiene que ceder el paso no solo en los pasos de peatones, como antes se disponía, sino también en las aceras y en las demás zonas peatonales.

Patinetes, nunca por la acera

Y la ley dice 'vehículo', por lo que están incluidos todos, los de motor y sin motor, estos son las bicicletas, los patinetes eléctricos y todos los VMP (vehículo de movilidad personal).

Con dicha inclusión, la ley redunda en que las aceras son zonas reservada a los peatones, y también las zonas peatonales, como paseos, y el vehículo no puede utilizarlas, salvo que esté autorizado por un vado, ejemplo, para dar acceso a un garaje; si no hay vado, no puede el vehículo rodar por la acera.

A mayor abundamiento se ha añadido el apartado 5 al artículo 25: «Los vehículos de movilidad personal y las bicicletas y ciclos no podrán circular por las aceras. Reglamentariamente se fijarán las excepciones que se determinen».

La infracción por no respetar la prioridad de paso de los peatones implica una multa de 200 euros al conductor del vehículo.

