Las multas a los coches antiguos en la ZBE elevan los ingresos municipales

Las ZBE, Zonas de Bajas Emisiones, son un quebradero de cabeza para los propietarios de vehículos sin etiquetas ambientales, pues no pueden circular y son ... miles los automovilistas que tienen que renunciar al coche y usar el transporte público para llegar a ciertos lugares de las grandes ciudades, sitios donde en muchos casos no se ha hecho estudio de la calidad del aire.

A pesar de que el Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de las ordenanzas municipales que regulan las ZBE, como el de Extremadura, algunos ayuntamientos siguen cobrando multas que debían estar anuladas. Desde septiembre de 2021 a diciembre de 2024, solo el Ayuntamiento de Madrid ha formulado 2.506.611 denuncias, por un valor económico de 479.658.910 euros.

El pasado año el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló las ordenanzas que regulaban las ZBE de diversos municipios catalanes, como el de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellá y Esplugues.

También el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció en el mismo sentido respecto de la Ordenanza de Movilidad de Madrid, si bien el consistorio madrileño recurrió tal decisión ante el Tribunal Supremo para poder seguir cobrando unas multas de dudosa legalidad y tienen que anular y devolver cientos de miles de multas impuestas ilegalmente, según informa la organización de defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

«El problema que está surgiendo, denuncia el presidente de AEA, Mario Arnaldo, es que ahora muchos ayuntamientos españoles, bajo la bandera de la protección del medioambiente y de la seguridad vial han generado un multimillonario negocio de multas de dudosa legalidad, que no quieren devolver, e incluso las siguen cobrando ejecutivamente mediante el embargo de cuentas bancarias, a pesar de que el Tribunal Supremo ya ha confirmado su ilegalidad».

Tal es el caso del ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, y otros del área metropolitana de Barcelona, que desde que implantaron las ZBE en sus municipios, han tenido un importante superávit.