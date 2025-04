Esta es la multa que ya no puede poner la DGT Uno de los despistes más habituales por el que muchos conductores son sancionados ya no supondrá un problema, con la reciente modificación de la Ley de Tráfico se elimina la sanción

Conocer y respetar las normas de circulación es esencial para conducir correctamente, sin provocar ningún accidente de tráfico y no sufrir alguna de las sanciones que la Dirección General de Tráfico impone a muchos conductores. Para asegurar una conducción adecuada y reducir el número de siniestros en la carretera la DGT introduce novedades en el código de circulación para adaptarlo así a los nuevos tiempos.

Por este motivo se pueden endurecer algunas sanciones como ocurrió hace poco con el uso del móvil al volante, antes solo se sancionaba por utilizarlo y ahora se sanciona también por llevarlo en la mano aunque no se esté manipulando. No todas las normas se endurecen, algunas leyes se vuelven más flexibles.

No es necesario mostrar el carnet de conducir

Muchas han sido las excusas con las que algunos conductores han intentado evadir la multa por no llevar encima, y por tanto no poder mostrar el permiso de circulación a los cuerpos policiales, o a la Guardia Civil de Tráfico. Un acto que suponía una sanción simple y barata, pues solo costaba 10 euros porque los agentes pueden comprobar en la base de datos si el conductor no lo presenta porque no tiene el permiso o porque no lo lleva encima.

Con la última modificación de la Ley de Tráfico, la DGT ha retirado una de las multas más habituales. Se trata de una infracción que siguen cometiendo muchos conductores, pero que a partir de ahora no se considerará como tal, y por lo tanto no será sancionada. Es decir, ya no se podrá multar por no llevar el carnet de conducir encima ya que la nueva normativa establece otras formas de mostrar el permiso obtenido tras superar el exámen teórico y el práctico.

Otras formas de mostrar el carnet

Las nuevas tecnologías tienen mucho que ver con que esta norma se haya eliminado, y es que no es obligatorio presentar el carnet físico porque existen otras nuevas formas de mostrarlo. La aplicación 'miDGT' permitirá mostrar el permiso de conducción a los agentes a través del móvil. Esto no puede sustituirse por una fotografía hecha con el móvil al carnet, tiene que ser a través de la aplicación.

Así, esta nueva ley establece que no es obligatorio llevar encima el carnet para poder circular. El texto normativo establece que un conductor puede presentar el DNI en sustitución del permiso de ciculación. Algo que hasta hace poco era sancionado con 10 euros que se agravaba hasta los 500 euros y cuatro puntos, si los agentes comprobaban que no lo presentaban por tenerlo retirado.