La multa de la DGT a la que te arriesgas si conduces sin gafas o lentillas Si un agente de tráfico descubre que necesitas usar gafas o lentillas conduciendo y no las llevas, puedes enfrentarte a una severa multa

A la hora de ponernos al volante hay que tener claras las normas básicas de conducción y fijarnos bien en nuestro entorno, pues no vamos solos por la carretera y es necesario estar pendientes de los demás vehículos o incluso de los viandantessi nos encontramos en una ciudad o un pueblo.

También es crucial tener en cuenta las señales de tráfico y cualquier tipo de indicación en la vía. Es por ello que, como es obvio, la vista es el sentido que juega un papel más importante a la hora de conducir, pues con ella percibimos la gran mayoría de elementos y estímulos para poder circular correctamente.

No ver bien al volante es muy peligroso ya que puede hacernos tener un accidente y causarlo a los demás. Los problemas de visión pueden estar causados por, por ejemplo, estar bajo los efectos del alcohol o las dorgas pero, como es sabido, de forma natural también se producen problemas de vista como la miopía o el astigmatismo, entre otros.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), «el 29,5% de los conductores (unos 8 millones), presenta deficiencias de ametropía (miopía o hipermetropía). Es decir, conducen sin ver con nitidez señales o marcas viales. A consecuencia de esto, tampoco calculan correctamente la distancia de seguridad ni la velocidad de otros vehículos, lo que termina por alterar los tiempos de reacción».

Así, utilizar las gafas o lentillas indicadas en cada caso es de vital importancia para que se pueda conducir con toda seguridad, tanto propia como ajena. No hacerlo es una infracción grave y los agentes pueden identificarlo con facilidad. A continuación te explicamos cómo. Si te pillan conduciendo sin gafas ni lentillas te puede caer un multa de hasta 200 euros, aunque con el pronto pago se puede quedar en la mitad.

Los códigos del carnet de conducir con los que los agentes saben si deberías llevar gafas o lentillas

En la parte de atrás del carnet de conducir se encuentran varios elementos informativos sobre qué tipo de vehículos podemos conducir pero también sobre nuestra capacidad visual. Así, en el apartado 12 de 14, se puede ver el código que nos clasifica según nuestra vista, siendo el 01.01, el 01.02 y el 01.06 los más representativos. Esto es lo que indica cada uno.

- Código 01.01: indica que el usuario tiene que llevar gafas en concreto, y no lentillas. Si te paran y no las llevas no puedes decir que vas con lentillas pues este código indica la obligatoriedad de que sean gafas con cualquier tipo de graduación y cristal.

- Código 01.02: el conductor tiene que llevar lentillas o lentes de contacto obligatoriamente. Aquí ocurre lo mismo que en el caso de las gafas, si llevas gafas y no lentillas te pueden multar igualmente. Se pueden llevar gafas de sol sin graduar mientras se lleven lentes de contacto.

- Código 01.06: el único código que permite llevar o gafas o lentillas y que no es excluyente como los dos anteriores. En este caso, si te paran y está este código, puedes ir con gafas o con lentillas según prefieras, pero habrá que llevar una de las dos o también te caerá multa.

Hay excepciones

En el caso de que te hayas operado de la vista y no lleves ni gafas ni lentillas por ello, es muy importante que acudas a renovar tu carnet de conducir para que se elimine el código que antes indicaba que tenías que llevar algo para ver mejor. Mientras lo haces, para probar la excepción y que no te multen, es aconsejable llevar algún volante o justificante médico que pruebe esta intervención con la que ya ves bien sin gafas ni lentes de contacto.