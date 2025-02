La multa que acarrea este fraude de la ITV: 12.000 euros y pena de cárcel

C.B. Miércoles, 22 de junio 2022, 19:41 Compartir

La revisión de la ITV es un trámite habitual para muchos conductores ya que el parque móvil español es cada vez más viejo y los automóviles con más de diez años de antigüedad tienen que pasar por ello de manera anual.

La primera vez que los vehículos deben pasar por esta inspección técnica es cuando cumplen cuatro años y tienen que volver cada dos hasta que cumplen los mencionados diez.

En este examen, los técnicos ponen a prueba las óptimas condiciones del vehículo para su buen funcionamiento en carretera. Luces, frenado, neumáticos, cinturón de seguridad o los parabrisas son revisados a fondo por los técnicos para dar el visto bueno

Deben saber los conductores que circular por la calle con un coche sin la ITV pasada de forma correcta puede acarrear una sanción económica de 200 euros, misma cantidad que si la DGT detecta que el automovil tiene la inspección técnica caducada.

La multa más grave relacionada con la ITV se corresponde con un grave fraude que consiste en falsificar la pegatina que se coloca en el vehículo para demostrar que ha pasado la revisión.

Fue el Tribunal Supremo, quien dejó claro en una sentencia que se trata de un delito penal. El escrito del alto tribunal consideró que el acusado había actuado «con un fin falsario y con el objetivo de no ser sancionado por tener la ITV caducada»

La sentencia del Supremo estableció unas multas de entre 6.000 y 12.000 euros y penas de tres a seis meses de prisión por un delito documental.

Las sanciones por circular sin la ITV en vigor

Estas son las sanciones por circular con la ITV caducada, desfavorable o negativa según lo tipificado en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial recogida en el Real Decreto 6/2015, de 30 de octubre.

- ITV caducada o con resultado desfavorable: Se califica como una infracción grave y la multa asciende a 200 euros (se reduce a la mitad por pronto pago). No se pierden puntos del carnet de conducir.

Un resultado desfavorable en la inspección técnica inhabilita al coche para circular por la vía pública con la salvedad de su traslado al taller y posterior regreso a la estación para someterse a una nueva inspección.

El periodo que se tiene para obtener el visto bueno de los técnicos es de dos meses. Ésta se puede realizar en el mismo centro u en otro diferente.

- ITV negativa: Si los agentes de tráfico paran a un conductor cuyo vehículo tiene una evaluación en la que se considera que no cumple las condiciones técnicas atentando contra la seguridad vial, se considera una falta muy grave. La sanción asciende a 500 euros (No hay posibilidad de reducción). No supone la pérdida de puntos del carnet.

- Es obligatorio llevar colocada la pegatina de la ITV en el lugar indicado para ello. En el caso de los coches es la esquina superior derecha del parabrisas. No tener la pegatina puesta se considera una infracción leve y supone una multa de 80 euros. Del mismo modo, no resta puntos.