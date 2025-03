Zero presenta cuatro novedades más en Milán El fabricante norteamericano presentó en el pasado salón de Milán cuatro nuevas motocicletas eléctricas.

Zero DS3

José Manuel Alonso Miércoles, 15 de noviembre 2023, 12:21 Comenta Compartir

Zero marca líder mundial en motocicletas eléctricas y propulsores eléctricos, presentó en el Salón Eicma de Milán nuevos modelos de su gama MY24, donde destaca la incorporación de hasta cuatro novedosas propuestas como son la S, DS, DSR y DSR/X Black Forest. Las nuevas S, DS y DSR han sido totalmente renovadas y solo conservan el nombre y el espíritu de sus antecesoras y la DSR/X Black Forest se postula como la moto eléctrica de aventura por excelencia.

Más de 16 años de desarrollo y de 265 millones de kilómetros recorridos permiten a Zero Motorcycles ofrecer la gama más completa que cualquier fabricante de motos eléctricas. Si apenas hace un año la DSR/X se convertía en la primera moto eléctrica de tipo adventure, esta vez el órdago llega renovando parte de las dos familias como son la Street compuesta por las SR/F, SR/S, SR, S y FXE y la Dual Sport con las DSR/X, DSR, DS, FX y DSR/X Black Forest 2024.

La S es la gran novedad de la gama Street, el modelo eléctrico más longevo del mercado y que se reinventa para seguir siendo la referencia. Tomando como base la SR, Zero Motorcycles propone un modelo accesible con carnet de coche más tres años de experiencia o con el permiso A1. Llega impulsada por un motor de nueva generación como es el Z-Force 75-7 y con una autonomía en ciudad de 248 kilómetros gracias a su pack de baterías de 14,4 kWh.

El tiempo de carga estándar es de cuatro horas para alcanzar el 95% y de apenas 1,3 horas con el Rapid Charge o cargador rápido (opcional). En cifras, la Zero S alcanza los 149 kilómetros por hora de velocidad máxima y en cuanto a potencia se sitúa en 11 kilovatios(15 caballos) con un pico de 45 kilovatios (60 caballos). El precio de la nueva Zero S es de 17.690 euros. Además, tanto en la S, SR, DS y DSR, el Motorcycle Stability Control (MSC) de Bosch dispone de ABS y control de tracción, un MSC cuya versión completa que incluye el ABS en curva se puede adquirir y actualizar en la Cypher Store.

Las exclusivas SR/S y SR/F continúan siendo las referencias obligadas de la familia Street, motos de altas prestaciones y con una alta carga tecnológica capaces de alcanzar los 200 kilometros/hora además de ser los modelos más configurables del mercado. Como novedad, su hermana pequeña, la popular SR se posiciona para los usuarios con carnet A2 con la posibilidad de mejorar sus prestaciones pasando por el concesionario una vez su propietario haya obtenido el carnet A. En cuanto a precios, la SR vale 18.710 euros, la SR/F cuesta 23.285 euros y la SR/S 23.790 euros. La Zero FXE emerge como el modelo de acceso, una opción ágil y atrevida para la ciudad accesible con el carnet A1 o B más tres años de experiencia. Llega equipada con una batería de 7,2 kWh y ofrece hasta 161 kilómetros de autonomía por ciudad. El precio es de 14.235 euros.

La gama Dual Sport también se renueva con la incorporación de las novedosas DS, DSR y DSR/X Black Forest. En este caso se inspiran en la DSR/X para revolucionar las propuestas más polivalentes de Zero Motorcycles. La DS es el modelo accesible con el carnet A1 o el B más tres años de experiencia. Al igual que las S y DSR, cuenta con el nuevo motor Z-Force 75-7 y la batería Z-Force 14,4 que le permite ofrecer 232 kilómetros de autonomía por ciudad y cargar el 95% de la batería en modo estándar en cuatro horas. Viene de serie con un cargador de 3 kW. Y al igual que el resto de sus hermanas de gama (excepto la FX) cuenta con el sistema Motorcycle Stability Control (MSC) de Bosch, conectividad y cinco modos de conducción precargados (Rain, Eco, Standard, Sport y Canyon). Con un precio de 18.710 euros.

La DSR es otra de las incorporaciones de la familia Dual Sport y va destinada a los usuarios con carnet A2 aunque cuenta con la particularidad de poderla actualizar en el concesionario hasta alcanzar los 52 kilovatios (70 caballos) de potencia y un par motor de 195 Nm siendo accesible para conductores con carnet A. El pack de baterías de 15,6 kWh y la gestión de su sistema operativo le permiten brindar 249 kilómetros de autonomía en ciudad y cargar de forma estándar el 95% de la batería en 3,9 horas. Al igual que con la DS y DSR/X, y la suspensión firmada por Showa es totalmente ajustable. El precio de la DSR es de 19.725 euros.

Modelos S, DS y Blank Forest P.F.

La espectacular DSR/X Black Forest completa la gama Dual Sport donde no faltan la DSR/X, la primera moto adventure eléctrica, y la FX, la propuesta de Zero Motorcycles para los amantes del trail ligero. En el caso de la Black Forest se trata de la aclamada DSR/X pero con un equipamiento de fábrica excepcional donde no faltan las maletas laterales, el baúl, cubre cárter y otros complementos para acentuar su carácter adventure.

Más información





Al igual que la DSR/X, la DSR/X Black Forest cuenta con el sistema Motorcycle Stability Control (MSC) de Bosch e incluye el sistema Off-Road MSC de serie. En este caso con un precio de 26.945 euros. El coste de la FX es de 14.010 euros y en la innovadora DSR/X de 23.895 euros.

Temas

Motocross

Automóviles

Motor