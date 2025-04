Versiones limitadas de las Triumph Bonneville 'Gold Line Edition'

José Manuel Alonso Viernes, 5 de noviembre 2021, 00:04 Compartir

Entre los aficionados es bien conocida destreza de los expertos del taller de pintura de Triumph. Auténticos artistas con el pincel y maestros en la creación de diseños únicos, han aplicado todo su buen saber hacer a cuatro de los modelos más populares de la gama Modern Classic. Triumph espera replicar el éxito obtenido con la Street Twin 'Gold Line Edition', modelo que se agotó a las pocas semanas de su lanzamiento a principios de 2021. Esta nueva gama de cuatro modelos Boneville 'Gold Line Edition' se desarrolla a partir de los modelos más populares de la última generación Bonneville y se beneficia de la genialidad de los artistas que aplican manualmente detalles dorados sobre unos esquemas de color refinados y singulares.

El Arte de la pintura a mano

Artesanía, pericia y perseverancia son las características propias del taller de pintura de Triumph, reconocidas en toda la industria. Artistas con el pincel y con una creatividad señera. Partiendo de un esquema bitono, el punto de unión entre los dos colores se aplana. El artista aplica, posteriormente un trazo a mano y generalmente continuo, con un pincel específico de cerdas suaves cortadas en bisel. Sobre el diseño finalizado se aplica una última capa transparente de laca que sella y protege la pieza contra los elementos. No solo la pericia del taller de pintura se aplica a la creatividad y diseño. También han desarrollado fórmulas específicas para las pinturas utilizadas en los dorados, ya que la pintura automotriz no es adecuada para el trabajo con pincel, debido a su ligereza. Un trabajo artesano y exclusivo como este, no puede dejar de estar firmado por el maestro pintor que finaliza el trabajo estampando sus iniciales en cada 'Gold Line Edition'.

Bonneville T100 Gold Line Edition

Modelo ideal de acceso a la gama Modern Classics. De conducción fiable, monta un motor bicilíndrico de 900 centímetros cúbicos de cilindrada. Con un equipamiento de alto nivel: horquilla actualizada en 2021, freno delantero Brembo con ABS, control de tracción desconectable y embrague asistido. Incorpora todas las actualizaciones de la última generación, incluido el incremento de potencia máxima de 10 caballos, hasta alcanzar los 65 a 7.500 rpm y un rotundo par máximo de 80 Nm a 3.750 rpm. Motor de baja inercia acorde a la normativa Euro5, con una respuesta viva y eficiente. Depósito de combustible, guardabarros delantero y trasero y paneles laterales en color 'Silver Ice» que combinan con la ancha franja longitudinal del depósito en el clásico color 'Competition Green', con los bordes dorados pintados a mano, un sutil gráfico 'Gold Line' y los exclusivos logotipos 'Boneville T100' en blanco y dorado. El conjunto se completa con la pantalla opcional, actualmente disponible en color 'Silver Ice' a juego. El precio final es de 11.900 euros.

Street Scrambler Gold Line Edition

También este modelo se renueva resultando una urbana, manejable y muy vistosa. Hablamos de la Street Scramble que emite su característico sonido de la última generación Euro5 del motor bicilíndrico 'High Torque' de 900 centímetros cúbicos. Buena potencia y par motor desde muy bajas revoluciones, con una potencia máxima de 65 caballos a 7.250 rpm y un par máximo de 80 Nm a 3.250 rpm. La regulación de su horquilla, su doble amortiguador trasero ajustable en precarga, sus llantas de radios con neumáticos Metzeler Tourance y al freno delantero Brembo con ABS desconectable, conforman una motocicleta muy manejable y divertida de conducir. Estilo y actitud urbana con un esquema de color único en 'Matt Pacific Blue'. Azul intenso en el depósito en contraste con la ancha franja en 'Graphite' y acabado cepillado de las rodilleras, ambas con los bordes dorados pintados a mano.

Los logotipos de Triumph en el depósito también son del mismo color dorado. Guardabarros rematados en color 'Matt Jet Black', al igual que el panel lateral con el logotipo Street Scrambler estampado en dorado. El guardabarros alto y la pantalla se pueden pedir en color 'Matt Pacific Blue' como opción extra y completar así el más puro estilo Scrambler. El precio de la Street Scrambler Gold Line Edition es de 11.600 euros.

Bonneville T120 Black Gold Line Edition

Un gran rendimiento con su motor bicilíndrico Bonneville de 1200 centímetros cúbicos de cilindrada, una potencia máxima de 80 caballos a 6550rpm y un par máximo de 105 Nm a 3500 rpm. Esta motocicleta nos deleita con una conducción dinámica, ágil y neutra; configuración refinada de su parte ciclo con una horquilla de 41 mm, doble amortiguador trasero ajustable en precarga, doble disco delantero con pinzas Brembo y ABS. El depósito de combustible, los guardabarros delantero y trasero, la carcasa del faro delantero y los paneles laterales destacan por su elegante composición de colores con el 'Matt Sapphire blac' como protagonista.

Y como contraste la ancha franja longitudinal del depósito resalta en 'Matt Silver Ice' con los bordes pintados a mano en dorado, al igual que las bandas de los paneles laterales, que lucen un nuevo diseño del logotipo en negro y dorado. Diseño que complementa a la perfección al motor con su sistema completo de escape y demás detalles adicionales, acabados en negro y que encajan a la perfección en la personalidad sobria y temperamental de este modelo. Llantas de aluminio, control de velocidad y modos de conducción mejorados, las actualizaciones de última generación de Bonneville 120, convierte a esta motocicleta en una pieza premium. El precio de la Bonneville T120 Black Gold Line Edition es de 14.050 euros.

Scrambler 1200 XE Gold Line Edition

La primera Adventure de estilo Modern Classics capaz de desenvolverse al más alto nivel tanto en off-road como sobre el asfalto; también se beneficia de una edición propia 'Gold Line'. Este modelo de Scrambler creó una nueva categoría propia y no tiene rival en cuanto a rendimiento y nivel de especificaciones. Propulsada por el reputado motor bicilíndrico Bonneville 'High Power' de 1200 centímetros cúbicos de cilindrada, actualizado a la normativa Euro5, cuenta con la más moderna tecnología, junto con los acabados y características singulares de la última generación de Scrambler 1200. Depósito de combustible en 'Baja Orange' y 'Silver Ice', con una franja en 'Pure White' y líneas doradas pintadas a mano. La zona donde se apoyan las rodillas lleva impresa una lámina de acabado cepillado perfilada a mano en color dorado, en contraste con el panel lateral y la carcasa del faro delantero en 'Jet Black'. El precio de la Scrambler 1200 XE Gold Line Edition es de 17.000 euros.