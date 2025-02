¿Puedo llevar intercomunicadores cuando viajo en moto?

S. M. Madrid Jueves, 16 de diciembre 2021, 23:52 Compartir

El uso de los intercomunicadores para moto es un tema controvertido, pese a estar regulado en el Reglamento General de Conducción, que prohíbe «conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, excepto durante la correspondiente enseñanza y la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción de motocicletas de dos ruedas cuando así lo exija el Reglamento General de Conductores«.

Asimismo, «se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares».

Y es que aunque su uso está cada vez más extendido entre los que circulan en moto, su utilización no está legalizada en nuestro país y por ello podemos ser multados. Sin embargo, todo indica que estamos cerca de que se produzca un cambio en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que permita el uso legal de estos dispositivos electrónicos, aunque aún no ha sido confirmada la noticia, según adelantan desde Box Repsol.

Desde la web apuntan que, si leemos las obligaciones que debemos cumplir, surgen algunas dudas, puesto que cuando se habla de 'utilización', se puede entender como la necesidad de manipular estos dispositivos con las manos. Sin embargo, no es necesario debido a que su funcionamiento es pasivo y, o bien se activan de manera automática al recibir una llamada, o bien lo hacen directamente al reconocer una voz. Si el reglamento se aplicase de un modo estricto y literal, el hecho de manipular y/o escuchar el equipo de sonido o el navegador de un coche, tampoco sería legal, debido a que pueden desviar la atención del conductor de la carretera.

En el Real Decreto también se prohíbe el uso de 'cascos de audio o auriculares', porque no permiten escuchar debidamente el ruido del exterior. Sin embargo, muchos cascos modernos vienen preparados para la instalación de pequeños altavoces e incluso algunos vienen con ellos incluidos de serie, y de este modo no van puestos sobre las orejas, ni taponando el conducto auditivo externo. No han sido pocos los responsables del sector que se han pronunciado al respecto y han comparado los altavoces de los intercomunicadores con los altavoces de los automóviles, apuntan.

Asimismo, la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR) está trabajando y presionado para que el uso de intercomunicadores se aclare y se solucione cuanto antes.