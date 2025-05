Por qué las motos eléctricas no funcionan en el mercado español

N. S. Miércoles, 3 de enero 2024, 16:33 Comenta Compartir

«Venimos insistiendo en que la moto no está bien recogida en los planes de incentivos a la compra, no se están teniendo en cuenta en el despliegue de infraestructura de recarga y, en general, es la gran olvidada en en las políticas de electromovilidad del Gobierno. Mientras esto no cambie, no podemos esperar grandes cambios en el mercado».

Estas son las declaraciones de José María Riaño, secretario general de Anesdor, tras desvelar que las ventas de motos eléctricas cayeron un 31,3% en el mes de diciembre. Una tendencia a la baja que también sigue en el acumulado del año: se contabilizaron 14.930 unidades, un -13% respecto a 2022. De hecho, se trata del primer año en el que el mercado eléctrico decrece.

La moto y los vehículos ligeros eléctricos han registrado grandes crecimientos porcentuales en los últimos años. Sin embargo, en 2023, a pesar de haber más oferta de modelos que nunca, el mercado eléctrico se ha contraído un 13% contrastando con el crecimiento a doble dígito del mercado general. La penetración sobre el mercado total ha bajado del 8,48% al 6,2%.

Hablando en términos del acumulado anual, las motos registran una caída del - 14,3% con 13.197 unidades matriculadas. Dentro de estas, las motocicletas se llevan la peor parte con un descenso del -53,7% (730 unidades), mientras que el ciclomotor y el escúter caen un -9,7% (4.687 unidades) y un -9,8% (7.780 unidades) respectivamente. Los datos positivos los arrojan los mercados de microcoches y triciclos, que han crecido un +1,2% (1.367 unidades) y un +18,8% (246 unidades) respectivamente.

Más información





Por canales de venta de moto eléctrica (ciclomotores y motocicletas), es el canal empresas el que mejor dato ha registrado en 2023, creciendo un 45,7% (7.078 unidades); el canal particular cae un -33,7% (5.303 unidades) y el de alquiler desciende un -67,6% (816 unidades).