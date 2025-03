Macbor Eight Mile 500, al alcance de todo conductor Este modelo es una perfecta 'todo uso', que, por su polivalencia, confort y prestaciones, está al alcance de todos

Pepus Alonso Miércoles, 19 de enero 2022 | Actualizado 20/01/2022 13:25h. Compartir

Con la Eight Mile 500, Macbor accede a uno de los segmentos más competitivos del mercado, en el que se contempla una amplia oferta tanto de naked de estilo deportivo como de modelos de aire scrambler.

El término scrambler (del inglés 'scramble', mezcla) se empezó a utilizar con asiduidad en el Reino Unido en la década de los 50 para definir un estilo de motos que combinan las cualidades de una moto de carretera con las de una moto de campo; con una posición de conducción más erguida, asiento plano, horquillas de mayor recorrido, escapes sobre elevados y neumáticos mixtos de tacos no muy marcados. Aunque por su definición pueda parecer una trail, y en sus albores sí tenían mucho en común, las scrambler actuales por su filosofía están más próximas a una naked, pero con la ventaja de poder desenvolverse con soltura cuando se acaba la carretera.

La Macbor Eight Mile 500 en sus dos versiones es una perfecta 'todo uso', que, por su polivalencia, confort y prestaciones, está al alcance de todo tipo de conductores, ya sea con el carné de conducir A o con el A2. No en vano, muchos de los poseedores del A se decantan por este tipo de opciones por su amplio radio de acción y diversión junto a la combinación de un coste de seguro y de mantenimiento mucho más reducidos. La Eight Mile 500 sobresale por su doble tubo de escape en el lateral inferior derecho, el basculante monobrazo, los frenos de disco lobulados hasta el minimalista portamatrículas de estilo flotante sobre la rueda trasera. Equipa un motor potente y fiable. Un bicilíndrico de 471 centímetros cúbicos, multiválvula con inyección electrónica que desarrolla 47 CV de potencia. Se trata del mismo propulsor de la Montana XR5 con bajos consumos y gran fiabilidad. Un propulsor que, como buen bicilíndrico, sobresale por su rápida capacidad de reacción, linealidad en su respuesta y bajo nivel de vibraciones.

Por otro lado, este modelo equipa componentes mecánicos de la Montana XR5, una 'trail adventure' muy emocionante y con un precio muy atractivo que parte de los 6.299 euros para la versión estándar. La nueva versión de esta trail ha variado muy poco respecto a la existente, eso sí, ahora cumple con la normativa anticontaminante EURO5 por lo demás poco cambio necesitaba para ser un referente entre las trail de media cilindrada. Los 47 CV de potencia que ofrece el propulsor de dos cilindros y 471 centímetros cúbicos de cilindrada hacen que sea un buen vehículo para circular tanto por el campo como por carretera. Además, se puede elegir entre dos modos de conducción, Safe y Sport para adecuar la entrega de potencia de una manera más suave o más rotunda.

Esta motocicleta creada por la empresa española Motos Bordoy cuenta con una buena puesta a punto general y unos elementos en su fabricación de primera calidad. Las suspensiones de la firma Kayaba con regulación ofrecen una respuesta muy equilibrada y segura o el sistema de frenos con ABS desconectable y tres modos diferentes de ajuste en el mismo junto a los discos, uno en cada eje, el delantero lobulado y con pinza radial Nissin, ofrecen una frenada fuerte y muy eficaz en todo momento. La utilización de esta motocicleta se hace muy fácil para cualquier nivel de conducción y el equipamiento que lleva de serie, por 6.699 euros, consta de parabrisas con regulación manual de su posición, un peso total, muy liviano, de 178 kilogramos en orden de marcha y detalles como el cubrecarter fabricado en aluminio, efectivas defensas laterales para que la motocicleta sufra lo menos posible en caso de caída, cubremanetas, caballete central y 'pata de cabra'.