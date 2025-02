La moto de Jordi Cruz: el chef se pasa a la movilidad eléctrica

Canal Motor Lunes, 9 de octubre 2023, 13:00 Comenta Compartir

Jordi Cruz, el reconocido chef con seis estrellas Michelin y jurado del programa de televisión 'Master Chef', se pasa a la movilidad eléctrica al manillar de una Zero S, un excelente ejemplo de innovación en el campo de la movilidad sostenible.

Impulsada por un motor eléctrico altamente eficiente, este modelo de Zero Motorcycles ofrece un rendimiento sobresaliente con una aceleración instantánea, sin emitir gases contaminantes ni hacer ruido. Además, su diseño moderno y elegante la convierte en una opción atractiva para aquellos que desean combinar estilo y conciencia ambiental en su elección de transporte, y se puede conducir con el carnet de coche más tres años de experiencia.

El propio Jordi Cruz nos explica este paso importante hacia la movilidad sostenible al comentar que «llevo mucho tiempo intentando ser más ecológico, pasarme a lo eléctrico en casa, en mi vida y demás. Como vivo Barcelona, ciudad muy motera, y tengo cuatro restaurantes me muevo mucho y voy en moto. Vi la Zero S y me dije 'caray, caray, esto tiene que ser bueno'. Un amigo vino a comer y me dijo 'pruébala porque te va a gustar, porque tiene todo lo que tiene que tener un vehículo eléctrico y la vas a disfrutar'. Pensé 'ay, ay, no va a hacer brum brum' y además no tengo carnet de moto. Y me dijo 'mira, hay un modelo que lo puedes llevar con carné de coche. Tu pruébalo'. ¿Yo escéptico? Sí, soy jurado escéptico. Me dije 'la pruebo, puñetas'. ¿Sabes las motos de Star Wars? Pues eso. Un cohete que funciona de diez. Tiene batería buena, es una moto que da sensaciones súper buenas. Y la mía, la Zero S, es una moto equivalente a un scooter o una 125. Zero tiene modelos más grandes y potentes pero esta corre como un cohete, un cohete ecológico. Y tecnológicamente es un diez».

La elección de Jordi Cruz no solo refleja su compromiso con la preservación del medio ambiente, sino también envía un mensaje claro que la movilidad sostenible es una realidad para cualquiera que esté dispuesto a dar el paso. Sobre la propia Zero S, el chef destaca que «es una moto muy ágil y muy cómoda. Cuando te paras en un semáforo el resto de moteros dicen 'este que ha llegado aquí sin ruido, ¿quién es este? No hace ruido pero acelera como un cohete. Y cuando se pone verde el semáforo…».

El propio Cruz añade que «imagino que mucha gente te toma por prescriptor porque eres cocinero, me gusta probar cosas y aparte me gustan las cosas modernas. Me gusta recomendar cosas que realmente están bien. Si te digo 'mira, prueba esta sartén' es porque he utilizado muchas y porque te puedo decir que el teflón es bueno, que aguanta la temperatura, que no se estropea, que no se te quema. Así y todo, no me gusta recomendar cosas porque sí, porque se me nota, se me nota mucho. En el caso de la Zero te diré que si te gusta lo ecológico y buscas una moto eléctrica, estos modelos ya estás testados, te dan un rendimiento, la batería dura lo que tiene que durar y una carga es lo que tiene que ser. Mira, no te voy a contar películas. Pruébala y me lo cuentas».

Sobre la Zero S cabe destacar que está impulsada por el motor Z-Force 75-5 con una potencia equivalente de 15 caballos. Cuenta con las baterías Z-Force de 14.4 kWh y la gestión del sistema operativo Cypher II, con dos modos de conducción (Eco y Sport), para ofrecer una autonomía en ciudad de 288 kilómetros. La recarga de las baterías se realiza mediante su conexión a un enchufe doméstico y el tiempo de recarga óptimo es de 2,3 horas. Incorpora iluminación full LED y un cuadro de instrumentos de TFT a todo color de cinco pulgadas.

Además, la moto se puede conectar al teléfono a través de la aplicación de Zero para conocer a distancia el estado de carga de la batería o personalizar los modos de conducción y consultar estadísticas de viaje, entre muchas otras funcionalidades. El precio de la Zero S es de 18.715 euros.

La elección de Jordi Cruz de apostar por la moto eléctrica Zero S es un ejemplo inspirador de cómo contribuir al esfuerzo global por reducir la contaminación y fomentar un futuro más limpio y sostenible en nuestras calles y carreteras.