Por qué elegir una supermotard eléctrica para carnet de coche

Zero Motorcycles ha ampliado la campaña 'Nosotros somos el incentivo' hasta el 31 de agosto. Así, la firma estadounidense mantiene sus interesantes descuentos y financiaciones a medida que pretenden facilitar el acceso a alguno de sus modelos a todos aquellos motoristas que deseen pasarse a la movilidad eléctrica. Incluso los usuarios más jóvenes y urbanitas tienen a su disposición en el catálogo de Zero una accesible gama de motocicletas con versiones de 11 kW -equivalentes a las motos tradicionales de 125cc y 15 CV- que pueden ser conducidas con el carnet de coche (con tres años de antigüedad) o el A1 desde los 16 años.

Entre ellas, la FXE destaca por su vanguardista look Supermotard, fruto del aclamado diseñador Bill Webb del estudio californiano Huge Design, y supone toda una revolución en el segmento al convertirse en una excitante alternativa eléctrica para todos aquellos motoristas amantes de este tipo de conducción deportiva, a medio camino entre el motocross y la velocidad. Hasta finales de agosto, Zero Motorcycles mantendrá su atractiva promoción que implica una ayuda en la compra de este modelo de 1.500 euros, por lo que la FXE estará disponible por 13.940 euros. Un incentivo que, por cierto, llega para paliar la falta de ayudas de la Administración ya que los modelos de Zero no quedan contemplados dentro del Plan MOVES III.

La FXE está impulsada por el motor Z-Force 75-5 y, además de la versión de 11 kW, está disponible en una versión 'full power' de 34 kW (45,5 CV) de potencia para carnet A2. Cuenta con las baterías Z-Force de 7,2 kWh y la gestión del sistema operativo Cypher II, con dos modos de conducción (Eco y Sport), para ofrecer una autonomía máxima en ciudad de más de 160 kilómetros. La recarga de las baterías se realiza mediante su conexión a un enchufe doméstico y el tiempo para una recarga completa estándar es de 9,7 horas, y de 2,3 horas como tiempo de recarga óptimo.

Incorpora iluminación full LED y un cuadro de instrumentos de TFT a todo color de 5 pulgadas. Además, la moto se puede conectar al teléfono a través de la aplicación de Zero para conocer a distancia el estado de carga de la batería o personalizar los modos de conducción y consultar estadísticas de viaje, entre muchas otras funcionalidades.

Es una moto ligera de tan solo 135 kg de peso, cualidad que unida a su eficiente parte ciclo compuesta por suspensiones totalmente ajustables Showa, neumáticos de serie Pirelli Diablo Rosso II, sistema de frenos J.Juan y ABS Bosch, convierten a la Zero FXE en una supermoto emocionante y resuelta tanto para discurrir en el tráfico de la ciudad cada día como para divertirse a lo grande en una carretera de curvas, lo que la convierte en un modelo perfecto sobre todo para conductores jóvenes y/o principiantes que desean experimentar su fuente inagotable de sensaciones.

Junto a la FXE, Zero Motorcycles dispone de una gama de 11 kW compuesta por dos modelos más como son la S y la DS que se pueden conducir con el carnet de coche más tres años de experiencia o el A1 desde los 16 años.

Mientras la S es un modelo naked con 288 kilómetros de autonomía en ciudad, la DS es la propuesta Dual Sport con una orientación más polivalente capaz de dejar atrás el asfalto para circular por caminos.

