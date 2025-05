Ampliar Velca One F. P.

La comunidad española de motos eléctricas elige el mejor modelo del año La moto española Velca One ha logrado la máxima puntuación y ha conseguido desmitificar la idea de que las eléctricas no tiran y pueden alcanzar y superar en prestaciones a una de combustión de 125