Cómo mejoran unos neumáticos modernos una moto de más de 20 años

José Manuel Alonso Viernes, 16 de diciembre 2022, 12:59 Compartir

Una parte importante de cualquier motocicleta para que sea fiable y segura es el apartado de los neumáticos. Por este motivo hemos realizado una prueba con unos resultados increíblemente positivos. Una BMW R 1150 R de hace 22 años calzaba neumáticos anticuados y con tecnologías obsoletas en sus interiores. Fuimos a un concesionarios en La Coruña, concretamente a neumáticos David Varela, y les comentamos lo que queríamos hacer. Tras un breve periodo de tiempo, buscando las medidas adecuadas para esta motocicleta nos recomendaron los neumáticos Metzeler Sportec M9 RR.

Tras el montaje en el taller ya teníamos calzada adecuadamente a la «abuelita». Tras las explicaciones del efectivo y pulcro técnico que montó los neumáticos sobre el cuidado inicial con la capa de aceites que llevan todos los neumáticos al estrenarlos arrancamos la BMW.

Ya desde el inicio notamos un cambio espectacular. Notábamos el neumático delantero muy pegado al asfalto, incluso a una velocidad mínima, algo que antes no sucedía. Vamos casi en parado se notaba. Al iniciar la marcha, que delicia, cómo transmite seguridad un neumático a estrenar.

Las sensaciones que emanan del nuevo calzado es de poderío en el manillar. Se nota que los neumáticos están pegados al asfalto en todo momento, algo que antes no ocurría. Quizás por lo viejunos que eran o por la calidad de los neumáticos modernos. Tanto en recta como en curvas, una vez que se han «pelado» un poco se comportan perfectamente transmitiendo al conductor una seguridad muy elevada.

El Metzeler Sportec M9 RR nació tras una encuesta realizada a usuarios de motocicletas tipo Naked de buenas prestaciones, la R 1150 R es una Naked deportiva con una potencia de 85 caballos, de la que la marca sacó la conclusión que estos conductores utilizan sus motocicletas en casi cualquier situación, tanto en asfalto seco como húmedo y deseaban buen agarre en ambos medios así como una durabilidad constante en toda la vida del neumático. Con estas premisas nació este neumático que se creó con doble compuesto para ambos ejes. En la rueda trasera, la parte central está fabricada en un compuesto muy resistente a la rodadura, y en los dos flancos el material empleado es el sílice con el que se consigue una temperatura adecuada rápidamente, incluso cuando la carretera está mojada. En el neumático delantero usa los mismos compuestos, pero aquí 50/50, ósea a partes iguales. La estructura es bastante dura pudiendo llegar a un grado de inclinación importante, de 51 grados. El perfil es deportivo a la vista y el dibujo está pensado para evacuar el agua al máximo, aunque el máximo ángulo de perfil es liso para tener superior agarre en grandes inclinaciones.

Ya sin la capa de aceites de conservación el nuevo neumático se adaptó perfectamente a la BMW convirtiendo esta motocicleta en un vehículo de dos ruedas mucho más ágil que antes, permitiendo superiores y seguras inclinaciones tanto en tracción como en las frenadas, transmitiendo una gran estabilidad en todo momento. La prueba la comenzamos con el asfalto seco y posteriormente la lluvia hizo acto de presencia y en ese momento este Metzeler nos confirmó que fue una elección acertada.

El placer de conducción que nos aportan estos Metzeler de última generación instalados en una «vieja» motocicleta es difícil de transmitir. La sólida estructura de este neumático ofrece una respuesta rápida y predecible a nuestras necesidades a la hora de conducir aportando unas prestaciones dinámicas de primera calidad sin tener en cuenta la rigidez de este neumático. Gracias a esto la conducción resulta muy relajada, sin tensiones en casi ninguna situación. Los surcos centrales y laterales están estudiados para que desaloje el máximo de agua que exista en el asfalto en una inclinación media. La estabilidad que transmite es excelente según aumentamos la velocidad y el tiempo empeora. La verdad es que es un éxito el desarrollo de este neumático con doble compuesto y tiene una gran consistencia en todas las zonas del mismo. Y otra de las cosas que nos han encantado, además de la seguridad, es la facilidad que tiene para coger temperatura rápidamente, tanto en asfalto seco como húmedo y todo ello, según la marca con una importante resistencia a la abrasión para conseguir una gran durabilidad y un mayor número de kilómetros a recorrer.

Montaje y posterior prueba P.F.

En autovía, en línea recta y con curvas largas y pronunciadas la facilidad y seguridad que ofrece es realmente sorprendente o, seguramente, los anteriores no eran los adecuados o estaban demasiado obsoletos. Pero dónde lo pasamos bien y nos dio una demostración de poderío fue en zonas de curvas. Aquí demostró que los perfiles laterales sin dibujo son muy efectivos ofreciendo unas inclinaciones que antes no se podían realizar y ahora la motocicleta lo pide. Enlazar curvas es muy sencillo ahora, la facilidad y maniobrabilidad en los cambios de dirección con total control de la motocicleta está a la orden del día y hace que no queramos volver a casa.