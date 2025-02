Alicia Sornosa, la española que caza récords en moto

Ignacio Martín-Loeches Romero Miércoles, 19 de julio 2023, 08:28 Comenta Compartir

El mundo del motor siempre está en constante avance y buscando nuevos desafíos. La ingeniería y la mecánica suelen ir unidos en la búsqueda de superarse, ya sea con motos o coches, y uno de los grandes retos entre todo tipo de vehículos es la reducción del consumo de combustible.

Acerbis, la marca de equipamiento y accesorios para motocicletas, cumple 50 años este 2023 y querían celebrarlo por todo lo alto: marcando un nuevo Guiness World Record. La compañía italiana se marcó el reto de recorrer la mayor distancia en moto sin repostar, un camino que partía desde la sede de Acerbis en Albino (Italia) hasta Cabo norte (Noruega), y para ello contactaron con tres expertos en la materia: Andrea Rastrelli, Mauricio Vettor y Alicia Sornosa, la única española en el proyecto.

A Alicia Sornosa la conocemos de otras muchas hazañas encima de la moto. Y es que, además de su faceta periodística, de escritora o de 'blogger' en las redes sociales, ha completado desafíos tan difíciles y apasionantes como la vuelta al mundo en moto. Por ello, no podíamos perder la oportunidad de hablar con ella.

«La idea de este reto la lleva preparando Acerbis desde hace dos años. Esto no ha sido llamar y hacerlo, han tenido que diseñar un sobredepósito, hacer muchos cálculos, y eso lo han hecho todos los ingenieros, técnicos y mecánicos de Acerbis», nos contó Alicia, y es que el equipo técnico de Acerbis «ha tenido que adaptar este sobredepósito a una Monkey 125 y homologarla. En el recorrido han tenido que calcular los litros de combustible, las subidas, las bajadas, la línea más directa, la velocidad constante, el peso de los pilotos… los ingenieros fueron los encargados de definir el camino, dónde teníamos menos parones para que el combustible cundiese lo máximo posible. Todo esto ha sido un gran trabajo del departamento técnico de Acerbis, desde el depósito a cómo iba acoplado a la moto, y ahí los mecánicos también han tenido mucho que ver», comentó.

Otra de las claves del proyecto fue el combustible, y ahí entró Repsol. La moto se alimentó de un biocombustible fabricado con residuos vegetales con el que la compañía está trabajando mucho de cara al futuro, y prueba de ello es que ya se utiliza en la competición, como en carreras de Fórmula 4.

Más allá de la máquina y su combustible, también los pilotos jugaron un papel fundamental en este reto que recorrió lugares como el paso del Brennero, Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia o Noruega, por ejemplo, a una media de 70 kilómetros por hora, y para ello tenían que estar bien preparados: «Cada uno de nosotros conducíamos durante cuatro horas al día. Nos íbamos turnando en tandas de dos horas. El encargado de hacer la salida desde Acerbis fue Andrea Rastrelli, un piloto italiano de enduro que ha corrido el Dakar. Yo he sido la encargada de hacer el tramo hasta Cabo Norte, de hacer el último tramo, y Maurizio Vettor, que es piloto, periodista de motor e influencer, ha sido el encargado de terminar el combustible de la moto. Y es que, cuando llegamos a Cabo Norte, la moto no se paró y pudimos recorrer hasta los 5.412 kilómetros», confesó Alicia, y es que el récord Guiness estaba previsto en una distancia de 4.183,8 kilómetros, la distancia de Albino a Cabo Norte, pero al llegar todavía quedaban diez litros de biocombustible con el que llegaron a los más de cinco mil kilómetros comentados anteriormente, es decir, recorrieron una distancia superior a la que separa Madrid de Moscú con un solo depósito.

«Lo que buscaban era gente que estuviese preparada. Uno era un piloto del Dakar, otro un piloto de velocidad… y yo tengo una gran resistencia y me entreno día a día. Yo me dedico a pasar muchas horas encima de la moto en los viajes, por eso tampoco cogieron a una chica más mona y más jovencita, porque igual no resistía cuatro horas encima de la moto con una máxima concentración para hacer el menor consumo posible. Yo creo que los tres pilotos estábamos en forma, no creo que nos hayamos preparado especialmente para este reto porque ya estábamos preparados para este tipo de cosas», recordó Alicia.

Aun así, la aventurera española destacó que no fue fácil, sobre todo su último tramo de llegada a Cabo Norte: «Lo más duro han sido las ocho horas que te tocaba estar en el coche. El tiempo que pasabas en la moto disfrutabas del paisaje, tenías que estar muy concentrado para llevar el gas al mínimo, de hacer el mínimo consumo de combustible, de aprovechar las bajadas, las inercias… eso era muy entretenido. Sin embargo, creo que lo más duro fue llegar a Cabo Norte. Allí la temperatura es mucho más baja, hubo muchísimo viento, cogimos unas rachas de viento de 90 kilómetros por hora y en el último túnel antes de llegar a Cabo Norte, unos 35 kilómetros antes, tuvimos que abortar, hablar con Guiness, explicarles que era muy peligroso, y lo entendieron. Tuvimos que meter la moto en la furgoneta y retomar el camino al día siguiente desde el mismo punto y así terminar el camino. El viento era súper fuerte, y mira que durante mis viajes he sufrido vientos increíbles, pero esto ha sido tremendo. Hubo un momento que estaba en segunda, acelerando hecha una bola encima de la moto, y aun así la moto no avanzaba, sólo se movía lateralmente, tuvo que ponerse la furgoneta de apoyo a mi costado para taparme el viento y que pudiese entrar en el túnel. También estaba lloviendo… la verdad es que fueron unos 40 minutos muy duros y difíciles».

Sobre el equipo que se movilizó para este desafío, estaba formado por «entre diez y quince personas, porque en el último tramo de Cabo Norte se unieron más, como el CEO de Acerbis, Guido, con su hijo. El resto eran mecánicos, el ingeniero... todos italianos, hemos sido un equipo súper divertido, me han tratado fenomenal, me he reído muchísimo con ellos y ha sido muy bonito porque me han dicho que animé mucho el viaje, que se lo han pasado genial. Para mí, imagínate, estar rodeada de hombres italianos, he aprendido mucho italiano, porque una de las cosas que decidimos hacer entre nosotros era que no íbamos a hablar en inglés, que éramos dos pueblos latinos y que ahí se iba a hablar en 'itañol', y nos hemos entendido muy bien», comentaba entre risas Alicia Sornosa, que ya tiene definidas sus próximas aventuras:

«Tengo pensadas muchas cosas, pero no me gusta decirlas porque hay veces que no se pueden llevar a cabo y parece que estoy mintiendo. Pero bueno, este verano haré un viaje por Irlanda, haré una ruta cervecera por este país anglosajón. En septiembre haré un viaje para grupos hacia Marruecos y, a partir de ahí, veremos qué se puede hacer de cara a 2024, que este año está ya casi terminado».

