Los accesorios perfectos que todo motorista deseará que le regales esta Navidad

Los moteros que se hayan portado bien a lo largo de este año 2023 estarán esperando con ilusión la llegada de los regalos navideños, y qué mejor que encontrar bajo el árbol o dentro del calcetín ese producto motero que les permita seguir disfrutando con más practicidad, confort o estilo sus rutas preferidas. Desde BRIUS Adventuremakers quieren aportar algunas ideas a los encargados de envolver los regalos.

Por ejemplo, compacta y versátil, una bolsa alforja semirígida diseñada para su utilización en motocicletas con chasis, será perfecta para viajar. Incluye soporte de maletas y un sistema de anclaje realmente innovador. De 20 litros de capacidad, cuenta con un cierre enrollable y un forro extraíble 100% impermeable para proteger las pertenencias. Su montaje es rápido y sencillo: se fija a cualquier chasis, y se monta o desmonta simplemente tirando del cable rojo. Dispone además de un asa y una correa para su cómodo transporte.

Como la equipación es igual, o más importante quizás, que viajar con las herramientas adecuadas, unos pantalones serán una idea genial. Para ello, Merzouga, el nombre de un pequeño pueblo en el desierto del Sahara y una de las puertas de entrada a las míticas dunas de arena de Erg Chebbi, uno de los destinos favoritos de los amantes de las aventuras off road. Los nuevos pantalones BRIUS Merzouga están diseñados para enfrentarse con comodidad a las más exigentes travesías: con el mismo patrón que el superventas Austin jeans y en un atractivo color arena, están confeccionados con algodón suave y duradero, y cuentan con protecciones de kevlar extraíbles en rodillas y caderas. También ofrece otras características como bolsillos laterales, ajuste regular o cremalleras de ventilación. Se distinguen por su alta resistencia a la abrasión y al desgarro, y al mismo tiempo por ser ligeros, cómodos y transpirables.

Para el día a día, el más pequeño de la gama, de 6 litros de capacidad y 550 gramos de peso, es un bolso ideal para llevar a mano todos esos enseres personales más importantes. Dispone de cuatro bucles integrados y ofrece diversas opciones de montaje flexibles, por lo que se puede fijar casi en cualquier sitio de la moto: en los portaequipajes traseros, en las defensas o barras protectoras, en otra maleta, en el asiento trasero o incluso sobre el depósito con el sistema BRIUS Smart Fix.

Además, está fabricada con materiales duraderos y ultrarresistentes que garantizan su protección en los viajes más exigentes. Es 100% impermeable y dispone de cierre roll-top con velcro. Ofrece además una correa para el hombro para transportarlo cómodamente.

También para ir a la moda cuando haces alguna parada técnica, BRIUS también propone una atractiva colección de camisetas de diseños moteros entre las que destaca el modelo con el eslogan 'You are what you ride' (en español 'Eres lo que conduces') con un original dibujo de un motorista en postura de conducción pero sin ninguna moto a sus mandos. Está disponible en dos colores de serigrafiado y en tres colores de tela. Otras características es que está fabricada en 10 oz. algodón y que incluye la insignia con el logotipo de BRIUS.