Verdades y bulos sobre la nueva normativa de los patinetes eléctricos

Desde el pasado día 22 de enero los patinetes y vehículos de movilidad personal (VMP) nuevos deben estar certificados para circular. Así lo dice el Manual de características técnicas de los VMP publicado por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Todas las marcas y modelos que existen en el mercado deberán estar certificados de acuerdo a la nueva norma, pero también se ha establecido una moratoria a los patinetes y demás VMP no certificados, que podrán seguir circulando hasta enero de 2027.

El listado de marcas y modelos que actualmente disponen de Certificado VMP, de acuerdo con el manual de características VMP publicado mediante Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico se puede consultar en este listado publicado por la DGT, pinchando [AQUÍ].

Según el nuevo reglamento, entre los requisitos de los patinetes eléctricos se encuentra el disponer de una placa de marcaje de fábrica, única, que se colocará en un lugar visible del vehículo mediante remaches. En ella, como se especifica en la sección 26 del manual de características, figurará el número de serie o identificación del mismo, la marca, el modelo, la velocidad máxima que alcanza, el año de fabricación y el número de certificado. También una ficha reducida de características técnicas, y un documento que indique que el vehículo pertenece a la categoría VMP.

En cuanto a otras características, solo podrán circular a una velocidad máxima de 25km/h, a partir de la cual el motor dejará de impulsar al vehículo. Además, dispondrán de sistemas antimanipulación, tanto para la velocidad como para la potencia. También deberán disponer de un indicador de información visible en el que conste la velocidad a la que va y el nivel de batería.

Todos los vehículos destinados al transporte personal deberán disponer de dos frenos independientes, con una desaceleración mínima de 3,5 m/s2. Además, los vehículos de más de 2 ruedas deberán disponer de freno de estacionamiento.

Los vehículos de movilidad personal deberán estar equipados de catadióptricos frontales (blanco), en ambos laterales (blanco o color amarillo auto) y traseros (rojo). Además, la luz de freno deberá estar diferenciada o combinada con la luz trasera.

Según la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (Fevemp), tras la publicación y entrada en vigor de estas normas se han generado una serie de bulos que a su vez han provocado confusión entre los usuarios de este tipo fe vehículos.

Así, desde esta organización aclaran que la certificación del patinete eléctrico no es una matrícula, sino que es se basa en las características que éste ha de cumplir para que la DGT emita un certificado en favor, junto a una placa identificativa del vehículo certificado por su número de serie, que irá colocado en el lateral del vehículo. En ningún caso se trata de una matrícula, pues es tan sólo una placa que informa de esa certificación, no pudiéndose tampoco multar por no llevarla mientras se es un modelo certificado.

Multas

Los patinetes y monociclos eléctricos sin certificado, vendidos antes del 22 de enero del 2024, disponen de una moratoria de uso hasta el mismo día de 2027, cuando estos vehículos tengan oficialmente prohibido la circulación por vía pública.

Desde Fevemp aclaran que cualquier multa relacionada con este aspecto no es válida y se debe recurrir a la vez que informar debidamente al cuerpo de policía responsable. «Los usuarios de a pie no deben preocuparse por obtener ningún tipo de documento, ya que tan solo afecta a los comercios y empresas dedicados a la venta de patinetes eléctricos, y que en teoría no podrán vender en España ningún vehículo que no haya sido testado y validado por la DGT a partir del 22 de enero de 2024» aseguran desde esta organización.

Por otra parte aclaran que los monociclos eléctricos, debido a su naturaleza de autoequilibrado y composición de una única rueda, es imposible certificarlos por la DGT debido a que ésta obliga a portar doble freno mecánico, manillar y una pantalla display visible. «Al no ser certificables, a día de hoy no es posible certificar ningún monociclo, condenándolos a la extinción en 2027», explican desde la Asociación.