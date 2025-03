La movilidad eléctrica se frena en febrero y cae un 2,8%, con los turismos 100% eléctricos al alza Si se suman las matriculaciones de vehículos electrificados (eléctricos + híbridos enchufables) estas suben más de un 6% en febrero, con 10.568 unidades Más de la mitad de las viviendas no podrán instalar cargadores para coche eléctrico La fiscalidad de los vehículos sigue siendo una asignatura pendiente en España, y uno de los posibles retrasos en la electrificación, según denuncian desde Transport & Environment

La electrificación del parque automovilístico español no solo continúa por debajo de la media europea, sino que registra fluctuaciones que dan muestra del menor interés por este tipo e vehículo respecto a otros países, algunos tan cercanos como Portugal, donde cada vez más conductores se pasan al coche 100% eléctrico.

Las matriculaciones de vehículos electrificados (100% eléctricos + híbridos enchufables) de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) registraron una subida del 6,3% en febrero, hasta alcanzar las 10.568 unidades, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM). En lo que va de año, acumulan un ascenso del 4,8%, hasta las 19.697 unidades.

Los vehículos híbridos enchufables registraron un incremento de casi el 16% durante el pasado mes, hasta alcanzar las 5.601 unidades. A la vista de los datos, el 11,6% de las matriculaciones de turismos registradas en febrero correspondieron a modelos electrificados (puros + híbridos enchufables), lejos del 22% que registra la media europea.

Si los separamos por tipo de propulsión, las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) invirtieron la tendencia y cayeron un 2,8% en febrero, hasta situarse en las 4.967 unidades matriculadas. En lo que va de año, acumulan un retroceso del 3,6%, con un total de 9.498 unidades.

Este cambio de tendencia registrado en febrero por el mercado de la movilidad eléctrica pura supone un punto de inflexión que, en opinión de AEDIVE y GANVAM, debe llamar la atención del Gobierno. En este sentido, ambas entidades consideran urgente acometer una reforma fiscal integral que, junto a la revisión de la gestión de incentivos acompase los objetivos del PNIEC.

España a la cola de Europa

La fiscalidad de los vehículos sigue siendo una asignatura pendiente en España, y uno de los posibles retrasos en la electrificación respecto a Europa, según denuncian desde Transport & Environment. Esta organización ecologista asegura que nuestro país se posiciona como uno de los que menos carga fiscal impone sobre los turismos en Europa. Una problemática que está repercutiendo significativamente sobre las cifras de ventas de vehículos eléctricos, cuya cuota de mercado actual se sitúa en el 5,5%, una cifra muy alejada de la media europea que alcanza el 14,7%, según datos de Dataforce.

El propio Fondo Monetario Internacional sitúa a España en el último puesto de los 29 países analizados en este aspecto, siendo por debajo del 1% del PIB los ingresos provenientes de los impuestos de automoción.

Unos impuestos que en 2022 ascendieron a 39.177 millones de euros, un 13.2% más que el año anterior. Sin embargo, supone una cifra insuficiente, algo que también corrobora un análisis realizado por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) que traduce este dato a un equivalente de 1.312€ de impuestos recaudados anualmente por vehículo. Número que nuevamente sitúa a España en el último lugar de los 13 países que fueron analizados por dicha asociación. Y es que si lo comparamos con países de nuestro entorno observamos que en Alemania se paga de media 1.963€ por vehículo, en Francia 1.911€ y en Italia 1.727€.

Transport & Environment ha detectado esta problemática y ha realizado un informe sobre la fiscalidad y ayudas a la compra de los vehículos en los países europeos acorde a sus normativas más recientes.

Uno de los datos más evidentes que resalta el informe es la poca diferenciación que existe actualmente entre los impuestos y cuotas a pagar entre vehículos eléctricos y de combustión tanto para particulares como para empresas. Este hecho no contribuye a impulsar las ventas de los coches eléctricos, ya que el comprador y usuario del vehículo no percibe ser premiado de ninguna manera por escoger un vehículo cero emisiones, pero que a día de hoy sigue siendo más caro a la hora de la compra. Al usuario se le está pidiendo que haga un esfuerzo extra en la compra de un vehículo limpio pero no se le está ofreciendo a cambio un beneficio fiscal que verdaderamente suponga una diferencia.

Electrificación por tipo de vehículos

En un análisis por tipo de vehículos, las matriculaciones de turismos 100% eléctricos mantienen la tendencia al alza y subieron un 9,1% en febrero, con un total de 3.901 unidades. En lo que llevamos de ejercicio, suben casi un 7%, hasta alcanzar las 7.371 unidades.

Por su parte, las matriculaciones de ciclomotores eléctricos continúan con su descenso por la falta de incentivos sólidos, lastrando el conjunto de la movilidad eléctrica pura. En concreto, cayeron más del 56% durante el pasado mes, hasta situarse en 131 unidades. Hasta febrero, retrocedieron más de un 46%, hasta situarse en las 279 unidades.

La misma tendencia marcan las matriculaciones de motocicletas cero emisiones. Durante el mes pasado se situaron en las 334 unidades, lo que supone un 39% menos que el mismo mes del año pasado. Hasta febrero, acumulan un retroceso del 33,5%, con un total de 740 unidades matriculadas. Continuando con el análisis por tipo de vehículo, las matriculaciones de furgonetas eléctricas también invierten la tendencia y marcan signo negativo. En concreto, descendieron un 27,3% en febrero, hasta situarse en las 396 unidades vendidas. En lo que llevamos de ejercicio, sus ventas acumulan un descenso de más del 27%, con un total de 767 unidades.