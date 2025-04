Noelia Soage Jueves, 1 de junio 2023, 04:03 Comenta Compartir

La electrificación ya no tiene freno. Son muchos los fabricantes automovilísticos en la carrera por la sostenibilidad con vehículos cero emisiones, procesos de producción basados en el uso de energías renovables y una segunda vida de las baterías.

Este cambio ya se refleja en las ventas de vehículos nuevos. La proporción de eléctricos (bien sea puros, enchufables y de pila de combustible) ha crecido rápidamente en los principales mercados. En 2022, China, EE.UU. y Europa alcanzaron el 24, 21 y 7%, respectivamente, de ventas en este segmento.

Aunque hay marcas que ya encabezan el cambio, otras todavía luchan por una transición coherente y lenta que pasa por tecnologías electrificadas híbridas. Marcas como Tesla y BYD lideran la transición hacia los vehículos cero emisiones. Les siguen BMW, Volkswagen, Stellantis, Geely, Renault, Mercedes-Benz, GM, SAIC, Ford y Hyundai-Kia. Otras, como Toyota, Nissan, Honda, Tata, Mazda y Suzuki están más rezagadas. Así se desvela en el informe «The Global Automaker Rating 2022: Who is leading the transition to Electric vehicles?», elaborado por el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT, por sus siglas en inglés), en el cual se clasifica a 20 de las principales compañías de automóviles del mundo en función de sus progresos en la eliminación de las emisiones.

Solo las dos primeras marcas mencionadas producen vehículos eléctricos puros, y solo BMW, Volkswagen y Mercedes-Benz han hecho grandes progresos en el uso de electricidad 100% renovable. Ya son nueve fabricantes los que tienen objetivos del 100% de eléctricos para 2035, o antes, El informe resalta que, a pesar de su primera posición en el ranking, Tesla necesita ofrecer más modelos de diferentes tamaños; y, en el caso de BYD, los consumidores reclaman una mejora tecnológica. Por lo tanto, a medida que la transición se acelera, todas las empresas tendrán que evolucionar y crecer para mantenerse al día en un mercado tan cambiante. Sobre todo, los cinco fabricantes con sede en Japón e India.

Solo la mitad de los fabricantes de automóviles han alcanzado apenas 10% o más en la participación de ventas de eléctricos puros, y se necesita el 77% en 2030 para mantenerse en el camino hacia los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

«La mayoría de las principales marcas del sector de la automoción tienen ya muy claro que los vehículos eléctricos son la única opción viable para descarbonizar de forma eficaz el sector del transporte por carretera», afirma Carlos Bravo, portavoz de Transport & Environment en España. «Pedimos a los legisladores que concentren sus esfuerzos normativos en acelerar la transición hacia el vehículo eléctrico en todos los sectores del transporte rodado, proporcionando la necesaria certidumbre jurídica y económica al sector, y que hagan oídos sordos a los cantos de sirena de la industria de los combustibles fósiles en su engañosa promoción de soluciones altamente ineficientes como son los biocombustibles y los electrocombustibles. Apostar por estos últimos conllevaría una enorme penalización energética y podría hacer descarrilar todo el esfuerzo de descarbonización del transporte por carretera»..

Infraestructura

La infraestructura de carga forma parte igualmente de los compromisos de inversión en electrificación. La inversión en infraestructura representa entre el 0,4% y el 3,1% del monto total de la inversión por vehículo, según el fabricante.

Algunos de ellos, con sede en los Estados Unidos y Europa están invirtiendo conjuntamente en redes de carga y asociaciones. Mercedes-Benz, por ejemplo, planea acelerar su red global de carga rápida con una inversión de más de mil millones de dólares.

En Europa, VW planea invertir aproximadamente 400 millones de euros en forma de alianzas estratégicas para acelerar la carga rápida pública, y esto se suma al esfuerzo de la red de carga IONITY. Un compromiso al que también se han sumado otros fabricantes como BMW, Ford y Hyundai-Kia.