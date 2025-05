Cinco trucos para conducir dañando lo menos posible al medio ambiente

A. Noguerol El Baqrco de Ávila Sábado, 4 de junio 2022, 01:33 Compartir

Hace ya más de 40 años que Naciones Unidas tiene fijado en el calendario el 5 de junio como el Día Mundial del Medioambiente, una fecha clave para impulsar las acciones dirigidas a cuidar y conservar nuestro planeta.

Si realizamos una conducción eficiente con nuestro coche, podemos contribuir a la disminución de emisiones de CO2 y otros elementos nocivos. Además también lograremos reducir el consumo, lo cual es muy beneficioso par nuestro bolsillo en unos momentos en los que los precios de los combustibles están en su máximo histórico.

Ante esta fecha los especialistas de Midas nos ofrecen una serie de consejos centrados en conducir de forma más eficiente y menos contaminante, contribuyendo así al cuidado del medio ambiente y del planeta.

No dejar el coche en marcha: mantener el coche encendido durante periodos de tiempo en los que no estamos circulando (por ejemplo, cuando el coche está parado porque estamos esperando a que alguien se suba). Este hábito es ineficiente y contaminante a partes iguales. Por tanto, lo más recomendable es apagar el vehículo por completo si la parada va a estar por encima del minuto. Se trata de un ejercicio eficaz en vehículos que no dispongan de sistemas como Start&Stop, ya que en aquellos que cuenten con esta tecnología se recomienda activarla para controlar automáticamente el sistema de energía eléctrica. De esta forma, se puede saber cuándo el motor tiene que estar parado o encendido en función de los diferentes elementos que estén activados en el habitáculo (climatizador, navegador, radio…) contribuyendo al ahorro de carburante y a la reducción de emisiones de gases contaminantes.

Ojo al sobrepeso generado por el equipaje: con la llegada del verano, se multiplican los desplazamientos familiares a destinos vacacionales como zonas costeras o rurales. En este sentido, son habituales las imágenes en las que se ven vehículos repletos de equipaje algo poco recomendable, ya que se estima que puede suponer un 5% extra de consumo de combustible y, por tanto, mayor emisión de gases contaminantes. Como consecuencia, es clave controlar el peso del equipaje, prescindir de aquellas cosas que no son necesarias y colocar bien la carga en el maletero.

Para reducir la velocidad, el freno motor siempre que sea posible: cuando reducimos la velocidad de nuestro vehículo tendemos a hacerlo de manera intuitiva pisando el pedal correspondiente. En cambio, utilizando el freno motor, el coche se detiene de manera progresiva reteniendo y reduciendo la velocidad sin consumir combustible. De esta forma, no sólo se protege la mecánica del coche (pastillas de freno, etc.), sino que también se reduce el uso de combustible y la emisión de gases contaminantes.

Regular el uso del aire acondicionado: con la llegada del verano tendemos a utilizar más el aire acondicionado para regular la temperatura del vehículo, pero debemos tener en cuenta que esto deriva en un consumo mayor de combustible. La temperatura óptima para viajar debe ser entre los 22 y 23 grados centígrados para que no haga demasiado frio en el interior y así reducir el consumo.

Cambiar de marcha en el momento exacto y utilizar marchas largas: para lograr una conducción eficiente, los expertos recomiendan circular con marchas largas. En los coches actuales hacer caso al indicador del display que señala cuándo cambiar de marcha permite optimizar el consumo del combustible. Además, si tu vehículo dispone de lo que se conoce como «Modos de Conducción», es importante utilizar el modo «ECO», tanto en carretera como en ciudad, ya que de esta forma el consumo se reduce al evitar que el motor se revolucione en exceso y se contamina menos, por lo tanto, es una forma de conducir de forma sostenible.