Ya hay 32.422 puntos de recarga de acceso público, pero suben un 11% los no operativos

La falta de puntos de recarga de acceso público y la diferencia de precio respecto a los vehículos de combustión son dos de los factores que se exponen como principal freno a la electrificación de la automoción en españa. Y aunque se producen avances, con vehículos cada vez más accesibles y con más puntos de repostaje para coches enchufables, el Barómetro de Electromovilidad del primer trimestre del año deja claro que España sigue manteniendo las distancias frente al resto de Europa, a la cola.

Los datos facilitados por la Asociación de Fabricantes Anfac así lo demuestran: los puntos de recarga han aumentado un 10% con 3.121 nuevos durante los tres primeros meses del año, y a lo largo del territorio existen un total de 32.422 puntos de recarga de acceso público.

Pero en el lado negativo, suben un 11% los puntos instalados no operativos. Son 8.645 que de funcionar elevarían la red de carga de acceso público hasta 41.067 puntos.

La infraestructura de recarga pública de vehículos electrificados tampoco avanza al ritmo deseado. Durante los tres primeros meses de 2024, el indicador de infraestructura de recarga obtiene una valoración de 7,6 sobre 100. Aunque avanza 0,9 puntos con respecto a la última edición del Barómetro de Electromovilidad, también lo hace el número de puntos de recarga fuera de servicio en casi 900, habiendo un total 8.645. La red de recarga de España podría ser mucho mejor si se pusieran a funcionar la gran cantidad que ahora no están operativos, bien sea por encontrarse en mal estado, averiados o que aún no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica, Esto supone un 21% sobre los 41.067 puntos de recarga de acceso público instalados en España.

A la vista de estos datos, España se mantiene en el antepenúltimo, se mantiene en el antepenúltimo puesto con una puntuación de 7,6 a nivel europeo, solo superando a República Checa (5,8) y Hungría (3,7). La media europea crece 1,6 puntos en el primer trimestre del año, situándose en 15,9 puntos.

En el ámbito nacional, destacan los crecimientos en el indicador de infraestructura de recarga en las comunidades autónomas que lideran el ranking: Castilla y León (+2), Cataluña (+1,4) y Cantabria (+1,7). Sigue observándose una evolución heterogénea por regiones que acrecientan las diferencias.

Faltan puntos de carga rápida

La red de carga ultrarrápida superior o igual a 150 kW crece en 578 nuevos puntos de recarga de acceso público durante el primer trimestre. Actualmente, España dispone de 2.103 puntos de esta potencia, lo que representa apenas el 6,5% de la red total. El progreso de esta red es fundamental tanto para acercar los tiempos de recarga a los de repostaje de los vehículos de combustión como para facilitar el desempeño de la actividad para los vehículos de mercancías o pasajeros.

De Igual manera, solo el 25% de la infraestructura de recarga de acceso público en España corresponde a carga con potencia superior a 22 kW. Según los objetivos estimados por la Asociación de Fabricantes Anfac, el 51 % de los puntos de recarga debería contar con potencias superiores a los 22 kW en el año 2024. Así, el 75% de los puntos de recarga de acceso público totales son de baja potencia, lo cual implica hablar de tiempos de recarga mínimos de 3 horas. En el primer trimestre de 2024 se han instalado 1.758 puntos de recarga con potencia de 22 kW o inferior.

Indicador global

Por su parte, el indicador global de electromovilidad (que valora la penetración de los vehículos electrificados y la instalación de infraestructuras de recarga de acceso público) ha alcanzado una valoración total de 14,7 puntos, un crecimiento de seis décimas con respecto al último barómetro. Aun así, a nivel europeo, España sigue a la cola: la media europea se sitúa en 28,2 puntos, el doble que la media nacional.

Solo cuatro regiones crecen por encima de la media (14,7): Madrid, Navarra, Cataluña e Islas Baleares. Esto pone de relieve las diferencias en el avance de la electrificación entre las diferentes regiones. De nuevo son Madrid y Navarra los territorios que anotan un mayor crecimiento en el ranking, con un incremento de siete y seis décimas, respectivamente. De esta manera, la puntuación final de Madrid se sitúa en 21,8 puntos y la de Navarra, en 18,7.

Las ventas de eléctricos se ralentizan

Durante el primer trimestre de 2024, el indicador de penetración del vehículo electrificado ha obtenido una valoración de 21,7, que supone un incremento de dos décimas con respecto a los últimos datos, estancándose tras el crecimiento experimentado en el último trimestre de 2023. La ralentización en la evolución de la matriculación de vehículos electrificados ha generado que algunas regiones registren un retroceso respecto al trimestre anterior, como Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja y Extremadura. Por el contrario, destacan los crecimientos de Asturias e Islas Canarias, que crecen 1,4 y 0,8 puntos, respectivamente.

En el índice europeo, España se sitúa en la cola solo por delante de Italia (18,8), Hungría (18,7) y República Checa (14,8). En cualquier caso, muy lejos de la media europea del 40,5 (+0,1 puntos). Alemania sigue notando el impacto del fin de las ayudas sobre la electrificación del mercado de turismos, retrocediendo en 0,7 puntos. Italia también cae respecto al trimestre anterior (-0,7 puntos), en este caso provocado por las expectativas de los consumidores sobre la llegada de incentivos a la compra de vehículos electrificados a lo largo del año.

Durante el primer trimestre de 2024 se vendieron 27.077 turismos electrificados, lo que representa solamente el 9,7% del cumplimento del objetivo anual, fijado en 280.000. Claramente es un ritmo insuficiente, que debería haber registrado cerca de 70.000 unidades en el primer trimestre y que sitúa a España muy lejos de los objetivos necesarios para cumplir con lo establecido por el Fit for 55.

Con todas estas cifras sobre la mesa, José López-Tafall, director general de Anfac explica que «el comprador no quiere riesgos: si no hay certidumbre y sencillez en los planes de ayuda, e inmediatez en el cobro, muchas operaciones no se producen. Por otra parte, aunque la evolución de puntos de recarga avanza a buen ritmo, la falta de información sobre su localización, su situación y generalización de un sistema de pago único no lo hace visible a todos los usuarios, que siguen viendo este tema como un claro freno a la compra de vehículos eléctricos. La ausencia flagrante de señales de recarga en las carreteras, a pesar de que los puntos sí estén operativos, es un indicador muy evidente de que incluso en los aspectos más fáciles de solucionar no conseguimos avanzar. La falta de una gobernanza y visión única del proceso explica muchas de estas carencias».

Desde Anfac insisten en la necesidad de establecer una serie de herramientas que faciliten un despliegue en capilaridad, cantidad y calidad, con medidas como las planteadas desde la asociación como es la puesta en marcha de un Centro Estatal gestionado por el Ministerio de Transportes que se encargue de supervisar, coordinar y garantizar el despliegue de esta red nacional. Igualmente, necesario es la mejora del actual mapa de infraestructuras de recarga, puesto en marcha por el Ministerio para la Transición Ecológica, con información actualizada de ubicación, funcionamiento y precios de los puntos de recarga de acceso público disponibles en España.