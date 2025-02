Mitsubishi Eclipse Cross, un híbrido enchufable, 4x4 y con 40 kilómetros de autonomía eléctrica

JOSÉ ANTONIOPOLO BADAJOZ. Lunes, 3 de abril 2023, 08:26 Comenta Compartir

El Mitsubishi Eclipse Cross es un SUV híbrido enchufable, que como a todos los PHEV no recomiendo para aquellos usuarios que no cumplan estos dos requisitos. Uno, que posea en su domicilio o su garaje un enchufe para cargar la batería, y dos, que la mayoría de los recorridos los realice en ciudad y esporádicamente en carretera. Si no cumplen estas dos condiciones, no comprar un híbrido enchufable, porque rodarán siempre en gasolina y gastan cerca de ocho litros, aunque la homologación diga dos, pues por una pifia se informa del consumo en los 100 primeros kilómetros y no en la media de 100 kilómetros.

Recargándolo por la noche dispondrá de energía eléctrica para su uso ciudadano diario.

La marca de los tres diamantes solo tiene una mecánica en el Eclipse, motor delantero de gasolina, 2.3 de 98 CV, más dos motores eléctricos, uno en cada eje para ser tracción total permanente, el delantero de 82 CV y el trasero de 95, alcanzando 188 CV acumulados.

Tres equipaciones se ofertan y cuestan 35.400, 37.400 y 42.100, con descuentos, pero sin los 5.000 del Plan Moves III

La batería es de 13,8 kWh, pequeña, por lo que la autonomía eléctrica oficial es de 45 kilómetros, mínimo para poder llevar la etiqueta de 0 emisiones, aunque la realidad se queda en 40 kilómetros, necesitando seis horas para la recarga en una fuente doméstica.

Un inconveniente de los PHEV es el peso, este pesa 2.000 kilos, por lo que cuando rueda en gasolina el consumo real llegó a 7,8 litros cada 100 kilómetros (a 120 km/h). No obstante, el ordenador decía 8,5 y en otros casos hasta 11; no es fiable. El depósito cubica solo 43 litros por culpa del espacio que necesita la batería, lo que da una autonomía térmica de 550 litros. Su velocidad máxima es de 162 km/h (135 en EV) y la aceleración de 0 a 100 en 10,9 segundos.

Con los 4,54 metros de largo resulta habitable, 1,80 de anchura y 1,68 de altura, siendo el maletero de 404 litros que abatidos los asientos en 60/40 puede llegar a 1.153. La altura libre al suelo de 19,1 centímetros es buena con llantas de 18'' y neumáticos 225/55.

Circulando apreciamos el silencio, tanto en térmico como en eléctrico (EV), circunstancia que ocurre incluso a 120 km/h, pues aunque no quede batería entra el modo EV y se rueda sin contaminar, pasando de un sistema a otro sin notarse, salvo por los indicadores del cuadro de instrumentos. Lo mismo ocurre con el cambio, a base de engranajes, que nunca provoca ruidos, algo que sí ocurre en otra marca nipona que revoluciona el motor en demasía generando un sonido desagradable, como si fuera a medio embriague.

Tres versiones

Tres son las versiones según equipación, Motion cuesta 35.400 euros, con descuentos, pero sin ayuda del Plan Moves (hasta 5.000 menos), el Kaiteki se pone en 37.400 y el Plus sube a 42.100. Monta de serie siete airbags, alerta de la salida de carril y tiene control de crucero, cámara de visión trasera, dirección con asistencia variable, retrovisores calefactables y plegables, volante con doble regulación, acceso y arranque sin llave, climatizador bizona, respaldo trasero regulable en inclinación, calefacción en los delanteros, freno de mano electrónico, lunas trasera oscurecidas, barras en el techo, CarPlay por cable en pantalla táctil de 20,3 centímetros, cable de recarga normal y rápida, recuperación de energía mediante levas y cinco años de garantía.

El Kaiteki suma faros de led, reconocimiento de señales, asiento conductor eléctrico y sensores de aparcamiento delante y detrás.

El Plus añade tapicería de cuero, asiento pasajero eléctrico, navegador, techo panorámico, volante calefactable, velocidad de crucero adaptativa, aviso ángulo muerto y de tráfico trasero.