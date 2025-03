El Microlino rememora al Isetta de los 60, una alternativa a la motocicleta

J. A. POLO BADAJOZ. Lunes, 13 de noviembre 2023, 08:17 Comenta Compartir

El Isetta en los años 60 destacaba por su original diseño, al tener una sola puerta compartida con el parabrisas, por lo que aparcado en batería se podía acceder directamente a la acera. Aquel lo fabricaba BMW en Múnich (Alemania), entre 1953 y 1961. Se hicieron 161.728 unidades. Usaba un motor de gasolina de la motocicleta R67, de 582 centímetros cúbicos y 26 CV con tracción trasera. En aquella época era una alternativa a la moto, pues a los dos usuarios los protegía del frío y de la lluvia. Ahora Astara lo comercializa con el nombre de Microlino, fabricado en Turín (Italia), totalmente eléctrico, con tres capacidades de batería. Tiene un precio que oscila entre los 22.290 y 24.000 euros, o bien un alquiler mensual por 450 euros.

Se trata de un cuadriciclo pesado, clase L7e, eléctrico de 17 CV, que alcanza 90 kilómetros por hora de velocidad punta y acelera de 0 a 50 en 5,5 segundos. La autonomía eléctrica depende de la capacidad de la batería, de litio, con la de 6 kWh llega a 95 kilómetros; con la de 10,5 kWh sube a 175 y con la superior de 14 kWh alcanza los 230.

En cuanto al tiempo de recarga hasta el 80%, es bastante parecido en todos: cuatro horas para las versiones básica y superior, y tres para la intermedia, todo motivado por la diferente potencia de carga, que es de 1,35 kW para la versión básica y de 2,6 kW para las otras dos. Al no ser un cuadriciclo ligero no se puede conducir con la licencia de ciclomotor, siendo preciso poseer el carné de la clase B, el de turismos, si bien en un futuro no muy lejano se podría conducir con el B1, que se obtendrá con 16 años, cuando se apruebe la reforma.

El Microlino, que en su versión primitiva, Isetta, se conocía popularmente como huevo, mide 2,51 metros de largo por 1,47 de anchura y 1,50 de altura, con capacidad para dos adultos, conductor y pasajero, sentados en la banqueta delantera a la que se accede por la única puerta, la delantera, automática, donde antiguamente se alojaba el volante y el cuadro de instrumentos, no así en el nuevo Microlino, en el que la columna de dirección y la pantalla de datos están anclados desde el piso junto a los pedales de acelerador y freno. Al maletero de 230 litros se accede a través de la luneta trasera.