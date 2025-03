El Mercedes CLA se renueva por fuera y por dentro

J. A. POLO BADAJOZ. Lunes, 30 de enero 2023, 08:01 Comenta Compartir

Mercedes-Benz anuncia innovaciones y diseño perfeccionado en la gama de los CLA Coupé y familiar Shooting Brake, sin mencionar precios que seguro superarán los actuales de 33.650 a 86.750 euros. Esta segunda generación derivada de la Clase A, nacida en 2019, cuenta con un nuevo frontal y una mejorada parte trasera, faros renovados y pilotos traseros que ofrecen otra firma lumínica, todos de led, asientos de símil cuero y tela, volante de cuero Nappa, pantalla central de 26 centímetros y llantas de 17 a 19 pulgadas.

El equipamiento se ha mejorado con asistente de luz de carretera, cámara de marcha atrás, puertos USB tipo C iluminados, salpicadero con pantalla de instrumentación de 18 centímetros, la cual puede personalizarse, así como la central.

Equipa la conectividad Apple Car y Android Auto, ahora inalámbrica, en tanto que el asistente de voz 'Hey Mercedes' es capaz de responder y aprender. El asistente de mantenimiento de carril se controla de forma más cómoda y el paquete de aparcamiento facilita el longitudinal, al tiempo que ofrece una visión de 360º en 3D.

Los propulsores son más potentes, siendo los gasolina microhíbridos de 48 voltios, etiquetas ECO, con potencias de 136 CV (el 180), 163 (el 200), 190 (el 220), 224 (el 250) y 306 (el AMG 35), no así el AMG 45 de 421 CV que lleva etiqueta C, todos de tracción total 4Matic salvo los dos menos potente que son tracción delantera y automáticos de siete velocidades, excepto los dos más potentes que lleva el cambio de ocho marchas. Todos son de cuatro cilindros, de 1.3 litros el 180 y 200 y de 2.0 litros los 220, 250, AMG 35 y AMG 45, consumiendo entre 6,5 y 9 litros, acelerando de 0 a 100 kilómetros por hora entre 4,1 y 10,1 segundos. Los diésel llevan etiqueta C, con 116 CV (el 180d), 150 (el 200d) y 190 (el 220d), de tracción delantera y cambios automáticos, motores de 2.0 litros, consumos de 4,9 a 5,5 litros y aceleraciones de 7,3 a 10 segundos. Por su parte el híbrido enchufable, etiqueta Cero, es un gasolina de 163 CV y motor eléctrico de 109 que combinados dan 218, con una autonomía eléctrica de 80 kilómetros, consumo oficial de 1,1 litros (la realidad es que no baja de cinco litros por una homologación que no se ajusta a la realidad), acelerando en 7,6 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora.