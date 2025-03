SL, el Mercedes que ha pasado de bólido pura sangre a descapotable de lujo

JOSÉ ANTONIOPOLO MADRID. Lunes, 18 de abril 2022, 08:05 Comenta Compartir

Del mismo modo que el legendario 300 SL 'alas de gaviota' fue en el año 1954 el primer turismo de serie del mundo que operaba con inyección directa de gasolina, el nuevo Mercedes AMG SL 43 es ahora el primer vehículo de serie con turbocompresor eléctrico (170.000 revoluciones), procedente de la Fórmula 1, accionado por la red de 48 voltios del motor eléctrico de 14 CV que alimenta al alternador y arrancador accionado por correa, propiciando la leve hibridación que le permite la etiqueta ECO de la DGT.

En sus 70 años de historia, el SL ha pasado de bólido pura sangre a deportivo descapotable de lujo, y en esta edición el techo no es metálico sino de lona buscando la deportividad por reducir el peso en 21 kilos y centro de gravedad más bajo, favoreciendo la conducción dinámica. La parte interior posee una esterilla insonorizante y la operación de apertura y cierre se completa en 15 segundos, pudiéndose ejecutar en marcha, a una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora.

Este 'roadster' es un 2+2 plazas, las traseras para usuarios que no midan más de 1,50 metros. Mide 4,70 metros de largo por solo 1,35 de altura y 1,91 de anchura, pesa 1.810 kilos, y eso que utiliza mucho aluminio y magnesio, pero construir un descapotable robuto es harto difícil de conseguir. Se comprende bien si lo comparamos con una caja de cartón; por ejemplo, la de los zapatos, que cuando tiene la tapa es consistente y cuando falta la cubierta se dobla. El maletero es de 240 litros que se quedan en 213 cuando se pliega la capota.

El precio rondará los 130.000 euros, con llantas de 19'' y neumáticos 255/45 delante y 285/40 detrás

En su largo capó se ubica un motor longitudinal de cuatro cilindros, 1.991 c.c., que genera 381 CV, consigue 275 km/h de velocidad punta (hay muchos países donde no existe limitación de velocidad, como Alemania), acelera de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos, cambio automático de nueve marchas con embrague húmedo que sustituye al convertidor de par, teniendo un consumo de 8,9 litros, autonomía de 786 kilómetros gracias a su tanque de 70 litros. El precio no está fijado aún pero no será inferior a 130.000 euros.

El 'spoiler' trasero es extensible y a partir de 80 km/h puede asumir cinco ángulos diferentes.

Este SL es el primer vehículo de serie equipado con un eje delantero multibrazo, formado por cinco brazos alojados completamente dentro de la llanta. Esta disposición mejora claramente las condiciones cinemáticas, especialmente alta velocidad en curvas.

El cuadro de instrumentos es digital y la pantalla central, de 31 centímetros, puede variar la inclinación para evitar reflexiones del sol en el horizonte al ir descapotado.