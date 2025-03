Las mejores ofertas y precios de renting de coches

Christian García Viernes, 15 de julio 2022, 10:12 Comenta Compartir

ara los que todavía no sepáis muy bien lo que es, el renting es la opción de alquilar un coche a largo plazo por una cuota mensual que incluye tanto el usufructo del vehículo como todos los servicios asociados: seguro, mantenimiento, matriculación, gestión de multas… Una de sus principales bazas es la flexibilidad: hay ofertas para todos los bolsillos y para varios plazos de tiempo diferentes. Además, a las ventajas de disfrutar de un coche sin tener que hacer frente a las preocupaciones cotidianas de tenerlo en propiedad (talleres, recibos, etc.), se suma también el hecho de que no se paga entrada y de que el proceso de contratación es facilísimo y muy rápido, por lo que te aseguras una entrega prácticamente inmediata del modelo.

Como decimos, la oferta es amplísima, según las necesidades de cada cliente. De este modo, el interesado igual puede encontrar un utilitario, que un familiar, que un SUV o, incluso, que un deportivo. Basta que el usuario, particular, autónomo o empresa, tenga claro cuáles son sus preferencias y cuál es la cuota máxima que está dispuesto a pagar por el coche que quiere.

El renting, al mejor precio

Uno de los portales líderes del mercado es Rentingcoches.com y, como tal, dispone de ofertas exclusivas y muy atractivas. Por ejemplo, se puede alquilar un Ford Focus de 2017 con unos 110.000 km por apenas 265 euros al mes.

Sin embargo, las ofertas que más éxito tienen son las de coches nuevos. En este sentido, se puede estrenar un Fiat 500 Hybrid con etiqueta Eco (ideal para la ciudad) por 279 euros al mes, un Peugeot 208 de gasolina por 16 euros más al mes o un Renault Captur microhíbrido por solo 248 euros al mes. También hay disponibles alternativas premium como el DS3 Crossback de combustión (334 euros al mes) o superventas de la talla de los Kia Sportage (305 euros al mes) o Volkswagen T-Roc (314 euros al mes.) Asimismo, hay comerciales ligeros que sirven tanto para viajar con la familia como para trabajos profesionales (Peugeot Rifter o Volkswagen Caddy, entre otros) por poco más de 300 euros al mes.

En conclusión, todo lo que busques lo encontrarás en los anteriores enlaces al mejor precio.