La mayoría de las líneas de autobuses figura en el parabrisas 'con hijuelas' No se trata de una pedanía, son los desvíos para las localidades próximas en la ruta

J. A. Polo CÁCERES. Lunes, 18 de agosto 2025, 09:15

Los que cuando éramos jóvenes nos desplazábamos entre ciudades, o a los pueblos, a través de los autobuses o autocares de línea o del siempre enclenque y decaído ferrocarril extremeño, tenemos en la memoria cuando veíamos en las estaciones de autobuses los carteles de las rutas en los parabrisas de los autobuses «con Hijuelas», en la práctica totalidad de los autocares, pensando más de uno que sería una localidad o pedanía.

Quien esto escribe hasta 1974 no tuvo medio de locomoción propio, con 22 años, un Seat 127, recorriéndome hasta entonces las paradas de los autocares y luego las primeras estaciones, como el Parador del Carmen, junto a la Cruz de los Caídos en Cáceres, que daría paso a la primera estación de autobuses de Cáceres, en la calle Gil Cordero, frente a la gasolinera de Mirat, en 1963, inaugurándose la actual el 9 de febrero de 1987 en el Nuevo Cáceres. La primera de Badajoz en 1983.

Empresas como Auto-Res (sustituida por Avanza) de Badajoz y Cáceres a Madrid, la Caballero-Quevedo entre Cáceres y Badajoz, la Estellesa por pueblos de Badajoz, Gil de Cáceres a Garrovillas de Alconetar, S.A. Mirat por la zona de Alcántara y Madroñera, Solís con la línea Cáceres Montánchez e incluso a Trujillo e Ibahernando, Leda, Anibal, Mosquete, Durán, Damas y la tristemente famosa Mena de Aliseda por los 21 muertos el 25 de junio de 1972. Hoy día gran cantidad de localidades extremeñas tiene rutas a través de la empresa asturiana Alsa.

La línea principal es la base, es la ruta del autobús, donde realiza su recorrido principal. Hijuelas son ramificaciones o extensiones de la línea principal. Pueden ser líneas independientes que se desvían de la ruta principal para atender áreas o destinos específicos dentro de la zona de influencia de la línea principal, como poblaciones minúsculas o pedanías, incluso a viajeros de una finca esperando al borde la carretera.

Antiguamente se paraba en barrios, hospitales o polígonos industriales cercanos, aunque esto se prohibió en las ciudades con estaciones de autobuses, todas las líneas tenían que partir y terminar en la estación, no se permiten paradas dentro del casco urbano distinta a la estación.

En resumen, una 'línea de autobuses con Hijuelas' es una red de transporte que ofrece diferentes opciones de recorrido a partir de una línea principal, permitiendo atender a una zona más amplia o con necesidades de transporte más específicas.

Así, la línea de la empresa Solís Cáceres-Montánchez con Hijuelas significa que presta también el servicio a Torreorgaz, Torrequemada, Torremocha, Valdefuentes, Torre de Santa María y Albalá.

