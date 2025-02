Esta matrícula no permitida te puede costar una multa de la DGT Los coches históricos tienen que circular con unas placas adicionales especiales que muchos intentan evitar por considerar que no son estéticas La 'desconocida' multa de la DGT por llevar la bandera de España en el coche

A. C. Domingo, 16 de julio 2023, 04:27

La Dirección General de Tráfico (DGT) se encarga de velar por el buen comportamiento y movilidad en la red viaria del país y es responsable de formar e informar a sus usuarios de las buenas prácticas y, a la vez, de garantizar la seguridad y fluidez en las carreteras que están a su alcance. A sus tareas se le suma la gestión de los trámites administrativos relacionadas con el tráfico.

En este sentido, la DGT tiene especificadas las infracciones al volante que pueden ser motivo de sanción. Entre ellas destaca conducir excediendo los límites de velocidad, habiendo consumido más alcohol del permitido o sin el cinturón de seguridad abrochado.

Otras multas tipificadas son mucho menos conocidas por la gran parte de la ciudadanía, como el hecho de poder ser sancionado por llevar una bandera visible en el coche. Hay sanciones, además, que tienen que ver con la matrícula.

Coches históricos

La DGT ha lanzado ahora una instrucción para que las autoridades competentes, como la Guardia Civil, tengan más en cuenta un tipo de matrículas que cada vez son más habituales en el parque móvil y que, con todo, no son válidas y deben ser multadas. Estas placas tienen que ver con algunos de los coches afectados por las Zonas de Bajas Emisiones.

Y es que a falta de un nuevo reglamento definitivo para los coches históricos (de más de 30 años de antigüedad o con un interés o singularidad especial), a día de hoy este tipo de vehículos deben estar registrados como tal y cumplir con determinados requisitos relacionados con la velocidad máxima o el alumbrado, por ejemplo.

También deberán tener una matrícula especial que identificará al vehículo como histórico, ya que de circular solo con la oficial se pueden exponer a una multa. Así estos turismos tienen que llevar su placa original junto a otra complementaria circular que otorga la DGT, de unos 12 centímetros de diámetro, color amarillo y que lleva escrito en negro 'VH'.

De no llevarla, sus propietarios se exponen a una sanción de 200 euros, aunque lo cierto es que los propios implicados comentan que, por desconocimiento de que hay un importe económico por la infracción, no suelen llevarla porque creen que no queda estéticamente bonita junto a su joya de cuatro ruedas.

Muchos de estos coches suelen usar, erróneamente, una matrícula identificativa que la DGT también entrega cuando un vehículo oficialmente pasa a ser histórico. Esta placa está compuesta por una H, cuatro dígitos y tres letras y únicamente es válida cuando el vehículo no tiene matrícula ordinaria conocida por ser, por ejemplo, importado.

