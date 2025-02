¿Qué es la línea continua roja ideada por la DGT?

J. A. Polo Domingo, 23 de febrero 2025, 17:33 | Actualizado 17:44h. Comenta Compartir

Circulando por la provincia de Málaga me sorprende la señal horizontal, longitudinal continua, de color rojo, desconociendo su significado. Averiguando resulta ser que indica el lugar donde el adelantamiento es muy peligroso, esa línea roja parece ser una idea de la DGT, por lo cabe pensar que si la línea no es roja el adelantamiento no sería tan peligroso.

Opino que ensayar algo cuando en ello se está jugando la vida es muy arriesgado. La señalización es competencia del Ministerio de Fomento según la Ley de Carreteras 37/2015, la Dirección General de Tráfico solo tiene atribuciones para la señalización circunstancial.

En la carretera N-523, Cáceres-Badajoz se colocaron en junio de 2020 unos 'dientes de dragón' en las curvas del Gaitán, por el kilómetro 30, siendo desconocido su concepto porque no son legales esas marcas en la calzada. Conseguimos que se pusiera un cartel de «Tramo en pruebas». Ahí siguen ambas, las marcas y el cartel y nadie de Fomento ha dado una explicación de la utilidad y va para un lustro. Se decía que ayudaba a aminorar la velocidad, pero lo cierto es que siempre que paso veo el tráfico igual, y lo hago muy frecuentemente al ser un cacereño afincado en Badajoz. En otras provincias he visto unas líneas verdes en los laterales de la calzada.

Estas marcas no oficiales, el organismo competente, Fomento por Ley y la DGT por la seguridad vial, no benefician en nada al conductor que le crea confusión, pues no sabe si le anuncian un STOP próximo, si llegará a una zona de baches o si el lugar es ideal para detener el vehículo y contemplar la flora silvestre.

Con la línea roja longitudinal continua en el eje de la calzada como no indica nada oficialmente, han tenido que enmarcarla en dos líneas blancas longitudinales continuas para que sea legal como dice el artículo 167 del Reglamento de Circulación: «las marcas blancas longitudinales consistente en una línea continua sobre la calzada significa que ningún conductor con su vehículo o animal debe atravesarla ni circular con su vehículo sobre ella ni, cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, circular por la izquierda de aquélla. Una marca longitudinal constituida por dos líneas continuas adosadas tiene el mismo significado».

Si estos 'inventos' son tan eficaces lo que debe hacerse es divulgarlos para que todos los conductores sepamos su significado, y pasado un tiempo, explicar los resultados obtenidos. Si no es así, gasto inútil e innecesario.

