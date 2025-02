Lexus, renting de lujo a gran escala

C.M. Lunes, 17 de abril 2023, 16:05 Compartir

El Lexus RX es un SUV de 4,89 metros de largo, con una plataforma consistente que beneficia a la consecución de un encomiable espacio interior. Luce un frontal con una parrilla integrada de apariencia degrada, flanqueada por unos faros de diseño más afilado con tecnología multi-led.

En el lateral aparece una disposición de elementos que enseguida relaciona al RX con Lexus. Sin duda, lo que más llama la atención es el pilar C, de grandes dimensiones y con dos partes separadas por un detalle cromado, una de ellas en el color de la carrocería y la otra en negro. En cuanto a la zaga, ofrece unas ópticas de led unidas a través de una línea de luz, solución que aporta una mayor sensación de anchura. Dentro del vehículo, la pantalla del sistema multimedia presenta un tamaño de 14 pulgadas. La resolución de la pantalla, así como la propia del cuadro de mandos de 7», es muy buena sin verse afectada por los reflejos molestos de la luz. Incluye un head up display de gran visibilidad que no molesta a la conducción a pesar de tener diez pulgadas.

Los asientos son de gran calidad, y el espacio disponible tanto en la parte delantera como en la trasera es destable. La calidad de los materiales elegidos, así como su tacto y los acabados son, en general, sobresalientes. Por otra parte, la capacidad del maletero es de 612 litros hasta el techo en todas las versiones. Con los asientos traseros abatidos alcanza 1.678 litros.

Por supuesto, a nivel de seguridad, incorpora las últimas novedades, con el Lexus Safety System, que incluye un conjunto de sistemas de seguridad y ayudas a la conducción de lo más completo del mercado, como debe ser en un vehículo Premium. Se ofrece con cuatro niveles de acabado: Business, Executive, Luxury y F Sport.

Propulsores híbridos

Cuenta con dos motores híbridos con etiqueta ECO y uno híbrido enchufable con etiqueta CERO. Todos ellos son de tracción total, y tienen una transmisión automática por variador continuo salvo el más capaz, que tiene una automática de seis marchas.

El menos potente es el RX 350 h con un motor de gasolina de 2.5 litros y dos eléctricos que, de forma conjunta, entregan 250 CV.

La parte trasera ofrece unas ópticas de led unidas a través de una línea de luz, lo que aporta una mayor sensación de anchura

El consumo homologado de esta versión es de 6,4-6,7 litros a los 100 kilómetros y sus emisiones de 143-150 gramos de CO2 por kilómetro. Acelera de 0 a 100 kilómetros/hora en 8 segundos.

El segundo híbrido es la opción más potente, es el RX 500 h y llega a 371 CV. El consumo de esta versión se mueve entre 8,2 y 8,5 litros a los 100 kilómetros, y acelera de 0 a 100 kilómetros/hora en 6 segundos.

El híbrido enchufable se denomina 450 h+, y se alimenta de una batería de 18,1 kWh de capacidad. Eso le da la posibilidad de recorrer 65 kilómetros en modo eléctrico en ciclo combinado, y hasta 90 kilómetros en ciclo urbano, a pesar de contar con 309 CV.

El consumo medio oficial de esta variante es de entre 1,1 y 1,2 litros a los 100 kilómetros, acelerando de 0 a 100 kilómetros/hora en 7 segundos.

Toda la información se puede encontrar en www.lexusauto.es.