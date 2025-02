Lelouch y su cita con el Mercedes 450 SEL 6.9

Santiago de Garnica Sábado, 14 de enero 2023, 00:16 Compartir

Al director francés le apasionan los coches, una pasión que tuvo fiel reflejo diez años antes en la célebre cinta 'Un hombre y una mujer', en que un piloto de carreras llamado Jean Louis (Jean Louis Trintignant), marcado por el suicidio de su esposa después de que él estuviera a punto de perecer en un accidente en Le Mans, se enamora de Anne (AnoukAimée) una joven script o secretaria de rodaje, viuda de un especialista de cine. Y todo con el trasfondo del inolvidable tema musical de Francis Lai.

El encuentro entre su pasión por los automóviles, por un lado, y su obsesión por la puntualidad, por otro, llevan a Lelouch a rodar en 1976, bajo el título 'Cétait un rendez -vous', un polémico cortometraje. El propio Lelouch cuando habla de este corto, hace referencia a su conocida película de 1966. «He rodado como Trintignant en 'Un hombre y una mujer', pie en la tabla, velocímetro bloqueado a 180 km/h, y tomando todos los riesgos».

E incluso más, puesto que yo no estoy en el Rally de Montecarlo sino en pleno París. A mi lado, mi operador jefe controlaba la velocidad de la cámara sujeta en parachoques». Hacía años que Lelouch daba vueltas a la idea de convertir en imágenes la angustia del tiempo que se escapa. Y la idea se hizo posible; «nueve minutos y treinta segundos de película, es lo que me quedaba sin utilizar tras el rodaje de 'Si c'etait a refaire'». Consideraba que era una lástima perder esos trescientos metros de cinta virgen.

Y los aprovechó para realizar su proyecto de una película en un solo plano-secuencia, en que la cámara atravesaría París a gran velocidad; «la visión de un hombre que conduce como un loco porque llega tarde a una cita». Se ha hablado mucho de este cortometraje. Mensaje peligroso o proeza de un realizador controvertido, las reacciones han sido variadas y encontradas; unos aprecian la originalidad de la idea y por el contrario otros no ven más que el lado descabellado y mortífero. «Nosotros nos saltamos sistemáticamente todos los semáforos. Las calles y las avenidas pasan a una velocidad terrorífica. En ese momento yo me digo a mí mismo que los espectadores estarán agarrados a sus butacas, aplastando un pedal de freno imaginario.

Porque es una película lo que yo ruedo». Quinientos setenta segundos, ni uno más, es el tiempo que planifica para efectuar el recorrido desde la Porte Dauphiné a la Place du Tertre, en Montmartre, a pocos metros de la basílica del Sacre-Coeur. Pero hay dos problemas técnicos que le preocupan. El primero, de carácter cinematográfico, consistía en coordinar el recorrido del coche con la acción de los diez últimos segundos cuando Gunilla, su compañera de entonces y madre de su hija Sarah, ha de avanzar hacia el coche que se detiene ante ella.

El segundo problema que se plantea es el del riesgo. Lelouch intenta en un primer momento, a través de su ayudante Elie Chouraqui, averiguar qué permisos necesitaría para rodar. Y pronto se da cuenta que un proyecto como aquél requeriría bloquear prácticamente todo París. Estudia con un 'cascadeur', con un especialista, las posibilidades de un accidente, y planifica su trabajo; «el riesgo se reducía rodando en el mes de agosto, a las cinco y media de la madrugada. En ese momento la circulación es prácticamente inexistente. No pude sin embargo obtener la autorización de bloquear las calles que desembocaban sobre el recorrido.

Un vehículo podía aparecer ante el coche del protagonista en cualquier momento. Si esto se producía, su conductor debía reaccionar en un cuarto de segundo. La parte más peligrosa del recorrido era el paso por los postigos del Louvre, sin ninguna visibilidad en la salida. Si otro coche surgía en ese momento ante mi capó, la colisión sería irremediable. Para evitarlo, situé a mi ayudante, Elie Chouraqui, en ese lugar estratégico. Gracias a su 'walkie-talkie', el me avisaría en caso de peligro». Inicia el recorrido por las calles de París. El coche encuentra dieciocho semáforos en rojo. Está previsto que, si aparece algún coche o algún peatón, se acaba el rodaje, pero si no, no se detiene... Acelera por la Avenida Foch, entre 150 y 180 km/h. Sube por los Campos Elíseos a 140, con una punta de 160 Km/h a la altura de Franklin Roosevelt. La plaza de La Concorde la toma a 150 km/h y por las grandes avenidas se acerca a los 200 km/h. Llega al Louvre, el punto más crítico: el conductor no recibe señal alguna y pasa a 80 Km/h entre los estrechos arcos.

El resto del recorrido se realiza sin problema. El ruido del motor se deja escuchar en la Place du Tertre, y cuando el coche se detiene y el hombre se baja, Gunilla entra en el campo de la cámara con una sincronización perfecta. Ya no queda más película... Un cuarto de hora más tarde, un escalofrío recorre el cuerpo de Lelouch cuando se encuentra con su ayudante, y le ve manipulando su trasmisor. –¿Qué es lo que ocurre? –Es esta porquería, que no he logrado hacerla funcionar, le contesta Chouraki señalando el aparato. Todos estos detalles se conocerán treinta años después, de boca del propio Lelouch. Por el contrario, en su momento eran los rumores los que dominaban la escena en torno a este polémico corto. Se aseguraba que estaba rodado por un piloto francés de Fórmula 1, al volante de un Ferrari de calle. Sin embargo, Lelouch ha aclarado que para el rodaje fue él mismo quien se sentó al volante de su Mercedes 450 SEL, de 285 CV, con una cámara fijada en su frontal, y que el sonido se había incorporado posteriormente a la cinta, de ahí que fuera distinto al original.

Ampliar El 450 SEL recibió las mejores críticas y muchos pilotos de F1 lo eligieron para su uso personal S. G.

Suspensiones, la clave de la elección

La elección de Lelouch no fue aleatoria. En la primavera de 1975, Mercedes-Benz había presentado su nuevo modelo tope de gama de la serie 116, el 450 SEL 6.9, de 286 CV. Bajo su gran capó, se alojaba el V8 proveniente del legendario Mercedes-Benz 600 (serie de modelos W 100), asociado a un cambio automático de tres velocidades.

Sin embargo, con la misma cilindrada, el diámetro interior de sus cilindros se había incrementado de 103 a 107 milímetros. Así se obtenía una cilindrada de 6.834 cc en el 450 SEL 6.9 que convertía a esta berlina de 1.935 kilos, en uno de los vehículos más rápidos de la época, incluso pocos coches deportivos podían superarle. Aceleraba de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos y tenía una velocidad punta, según datos oficiales, de 225 km/h, un valor que incluso se superó con frecuencia durante las pruebas realizadas por la prensa especializada: los periodistas de Auto Motor und Sport lo cronometraron a 234 km/h... Su potencia y par (más de 500 Nm) hacían que al pisar de forma contundente el aclarador, a pesar de llevar autoblocante y estar calzado de unos neumáticos 215/70 VR 14, considerados anchos en su momento, el tren posterior perdiera adherencia incluso en seco.

Pero, aparte de por sus prestaciones, Lelouch escogió este modelo por sus magníficas suspensiones, que aportaban una ventaja clave a la hora de lograr la estabilidad necesaria para la grabación de las imágenes. En efecto, Mercedes-Benz había adoptado un enfoque completamente nuevo en términos de suspensión con este modelo. Desarrollada a partir de la suspensión neumática del 300 SEL 6.3, el 450 SEL 6.9 estaba equipado con una variante hidroneumática, que incluía un sistema de control de nivel que lograba mantener constante la altura del coche en cualquier circunstancia.

Mientras que el 600 y el 300 SEL 6.3 funcionaban con aire, el 6.9 adopta un sistema hidroneumático integral, con una pequeña bomba de presión impulsada directamente por uno de los árboles de levas del motor. En comparación con la suspensión hidroneumática de Citroën, la amortiguación y la corrección de nivel eran más rápidas. La eficacia alcanzaba un nivel extraordinario tanto sobre adoquines a baja velocidad como en badenes a alta velocidad.

Como lo describe Bernard Carat en la revista francesa Auto-Journal en 1976: «Los golpes de raqueta (Les coups de raquette, la oscilación brusca típica de la suspensión de los Citroën DS al pasar un badén) son totalmente desconocidos y, sin embargo, los pasajeros no tienen la impresión de demasiada suavidad«, concluye. La suspensión hidroneumática del 6.9 unida a un corrector de nivelación que evitaba cualquier balanceo al acelerar o frenar, le confería un comportamiento y un confort excepcionales. La proverbial y casi inalcanzable calidad de filtración de las suspensiones Mercedes, potenciada por la hidroneumática, lo convertían en el mejor sedán del mundo.

Ampliar En el interior se disfrutaba de una suspensión hidroneumática muy perfeccionada S. G.

Elementos de confort, como sistema de aire acondicionado, cristales termoaislantes, luneta trasera térmica, cierre centralizado, control de crucero, elevalunas eléctricos, sistema lavafaros, tapicería de terciopelo y cinturones de seguridad retráctiles tanto en la parte delantera y trasera formaban parte del equipamiento de serie a bordo del 450 SEL 6.9. No hace falta decir que también estaban disponibles extras opcionales, por ejemplo, un techo corredizo eléctrico (987,90 marcos alemanes) y el exclusivo teléfono para automóvil Becker AT 160 S (13.542 marcos alemanes). Un total de 7.380 unidades del 450 SEL 6.9 vehículos fueron producidas en Sindelfingen entre 1975 y 1980. En el listado de precios de 28 de enero de 1976, se fijaba en 69.930 marcos alemanes como precio básico del modelo superior de la serie 116. En comparación, la variante básica de esta serie, el 280 S, tenía un precio de 28.848 marcos alemanes y la serie de modelos W 115 Mercedes-Benz 200 estaba disponible por 18.381 marcos alemanes en 1976.

Un modelo muy elogiado

En la presentación a la prensa de esta potente berlina, el periodista de la revista suiza «Automobil Revue» escribiría: «Es gratificante que, justo en este momento (en 1973 había estallado la crisis del petróleo), aparezca un automóvil que ofrece el mayor placer de conducción para el aficionado: y a cualquier velocidad. El 6.9 no solo es testimonio del optimismo por el futuro expresado por sus creadores, sino también de su coraje para defender sus convicciones». Por su parte la revista británica «Motor» comentó lo siguiente: «Solo hay una palabra para resumirlo todo: ¡Fabuloso!» Y la alemana «Auto Motor und Sport» cuando publica su prueba en 1975, titula: «El mejor automóvil del mundo», y subtitula: «El 450 SEL 6.9 establece nuevos puntos de referencia en la clase superior». Fue también un modelo elegido por muchos pilotos de Fórmula 1 de la época, para su uso personal.

Ampliar Claude Lelouch, en una imagen de la época S. G.

Críticas a Lelouch

Sin embargo, las críticas a Lelouch no fueron tan positivas. El carácter transgresor, e incívico para muchos, del filme hizo que en algunos de los lugares donde se mostró, se acompañase por fuertes protestas; 'C'était un rendezvous' siempre ha suscitado la polémica, pero también muestra todo lo que se ama en el cine, afirma Lelouch que añade; cómo yo amo más el cine que la ley... yo sabía que era una obra efectista. A mí mismo me decía, con toda modestia, que tenía la posibilidad de hacer uno de los planos más bellos de la historia del cine.

Los planos secuencia de diez minutos son muy raros, a causa de la limitada capacidad de longitud de rollo en la cámara. Incluso Hitchcock en 'La soga' anticipó sus cambios de película. El corto de Lelouch es considerado una obra maestra en su resultado, pero que el fin no justifica los medios es un principio plenamente aplicable a este trabajo, provocador y escandaloso en su momento, pero absolutamente inaceptable en la actualidad ¿De qué se hablaría ahora si un coche o un peatón hubieran surgido al otro lado de las puertas del Louvre?