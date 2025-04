Un juez anula una multa a un conductor por circular por una zona de bajas emisiones de Madrid mal señalizada

Con esta señal no pueden circular los de etiqueta B ni los sin etiquetas.

Las ZBE (zonas de bajas emisiones) son un desaliento no solo para los conductores madrileños, sino también para los foráneos, pues desde que se implantaron restringen totalmente la circulación, multándose a través de cámaras.

Un recurso promovido por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha abierto la posibilidad de recurrir no sólo las multas por acceder sin autorización a la 'ZBEDEP Plaza Elíptica' sino también las impuestas en el resto de zonas de bajas emisiones (Distrito Centro y M-30), porque «el acceso no permitido a ellas se debe sancionar como infracción leve y no como infracción grave».

1,2 millones de multas «ilegales»

Según AEA, de marzo de 2022 a julio de 2023 el Consistorio madrileño ha impuesto de forma ilegal 1.188.785 multas por un importe de 237 millones de euros.

Una reciente sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 34, de Madrid ha resuelto favorablemente el recurso de AEA en defensa de uno de sus socios y ha anulado la multa de 200 euros que el Ayuntamiento de Madrid le impuso por «acceder a la ZBEDEP Plaza Elíptica sin autorización» porque «no consta acreditada la correcta señalización de la zona» y porque el consistorio madrileño infringe el «principio de tipicidad» al no tener encaje la denuncia en el artículo 76.z3 de la Ley de Seguridad Vial.

Hace dos años AEA denunció que el Ayuntamiento de Madrid estaba sancionando injustamente a miles de conductores madrileños por una «confusa y deficiente señalización en la zona de bajas emisiones de plaza Elíptica». Sin embargo, ahora el juzgado reconoce que la denuncia de AEA tenía fundamento, al recoger en la sentencia que: «De la documentación aportada no consta que la señalización de la zona advierta debidamente a los usuarios no sólo de la prohibición de acceso sin autorización sino, incluso, de la instalación de dispositivos de captación y transmisión de datos o imágenes. Por lo que no constando acreditada la correcta señalización de la zona, ni la existencia de esos carteles informativos cabe inferir que el recurrente actuó con la creencia de que podía acceder a la vía, y que desconocía que era de acceso restringido».