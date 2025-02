Antes de imponerse las zonas de bajas emisiones debería hacerse un estudio Pudiera ser que el área propuesta no estuviera contaminada y por tanto sería innecesario acotarla

Desde el pasado 1 de enero está en vigor la norma que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a poner en marcha las zonas de bajas emisiones (ZBE), aunque sólo se ha puesto en marcha en 15 ciudades de todo España. En Extremadura, afecta a los cascos urbanos de Badajoz, Cáceres y Mérida.

Nos consta que los ayuntamientos de estas tres ciudades están trabajando en el tema, pero sería deseable saber si se están realizando estudios de la contaminación del aire y del ruido, pues pudiera ocurrir que la calidad ambiental no llegara a los límites para catalogar los espacios como contaminados.

La puesta en funcionamiento de las ZBE afecta a 7,6 millones de automóviles en España, e implica que por las calles de la zona no podrán circular los automóviles que no tienen etiqueta medioambiental, esa que otorga la DGT, y son todos los turismos y furgonetas de gasolina anteriores al 2001 y diésel de antes del 2006. En caso de circular por los lugares donde la señalización les prohíba el tránsito, hacerlo acarrea una multa de 200 euros, que podrá ser impuesta por la Policía Local presencialmente o a través de cámaras de control de tráfico.

Las etiquetas son la 0 (eléctricos e híbridos enchufables), ECO (de gas o híbridos de corto rango eléctrico), C (gasolina de enero de 2006 y diésel a partir de 2014) y B (gasolina del 2001 y diésel del 2006).

Esta norma obedece a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, e intenta mejorar la calidad de los cascos urbanos eliminando de la circulación a los vehículos más contaminantes.

Cierto es que la edad media del parque automovilístico español es de 13,9 años, y que un vehículo con 20 años de antigüedad contamina tanto como cinco vehículos nuevos, pero el problema no está en eliminar a los que no poseen etiquetas, que son 7,6 millones, es que la mitad de los que lucen la etiqueta B tienen más de 20 años y esos son otros 8 millones, por lo que suprimir de las ciudades a 15 millones de turismos conlleva la sustitución por nuevos, hacer unos desembolsos que la ciudadanía no está por ello por una cuestión económica.

Las ITV envían muchos vehículos al desguace, pero las ZBE tendrán consecuencias aciagas para muchas familias.