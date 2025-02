Hyundai sustituye en el Ioniq 5 el espejo interior por una pantalla con cámara

Hyundai Motor sigue mejorando la seguridad de su multipremiado Ioniq 5 con la introducción de un nuevo retrovisor central digital (DCM). Funciona juntamente con una ... cámara montada en el alerón trasero del coche, el DCM aumenta significativamente la visibilidad proporcionando una visión panorámica y sin obstáculos de la parte trasera del coche.

El DCM ofrece un ángulo horizontal de visión trasera de aproximadamente 20 grados cuando está en modo óptico estándar. Sin embargo, cuando se activa el 'modo digital' con la simple pulsación de una palanca situada en la base del retrovisor, el ángulo horizontal de visión trasera aumenta hasta aproximadamente 50 grados, ofreciendo a los conductores un campo de visión mucho más amplio.

El 'modo digital' utiliza la cámara para proyectar una visualización en tiempo real en el retrovisor, optimizando la visión trasera del conductor en todas las condiciones, junto con la función de oscurecimiento automático. El inicio de la producción del Ioniq 5, modelo 2024, comenzó el pasado mes de agosto en Ulsan (Corea del Sur).

El Reglamento de Vehículos en su artículo 11.2 establece que los vehículos de motor deben estar provistos de uno o varios retrovisores, según su categoría. La creencia general es que hay dos tipos de espejos retrovisores, el de dentro y el de fuera. Pues no, son siete las clases que figuran en el Anexo III del Reglamento. En cualquier caso, no llevarlo o usar el inadecuado se multa al titular con 200 euros, no al conductor.

Los turismos han de llevar dos espejos, el interior (Clase I) y el exterior izquierdo (clase III). Si no se puede ver por el interior (maletero lleno, remolque o cortina) hasta 60 metros por detrás, es obligatorio el exterior derecho (clase II). La diferencia del II y el III está en el campo de visión, donde en el II es más amplio por ser convexo, pero también más lejano y los objetos más pequeños que en el III. Los turismos matriculados antes del 14 de abril de 1977 solo están obligados a llevar el interior. Los autobuses llevarán uno interior para ver las puertas y comprobar que no se atrapa al viajero al cerrarla.

Las motocicletas con velocidad máxima superior a 100 kilómetros por hora están obligados a llevar dos espejos de la clase L.