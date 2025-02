La Guardia Civil aclara si se puede conducir con chanclas: es la duda de todos los veranos

Marina Ortiz Martes, 30 de julio 2024, 10:23 Comenta Compartir

El verano trae consigo muchas estampas y prácticas que no se suelen llevar a cabo en otras épocas del año como ir a la playa o la piscina, tomar el sol, encender el aire acondicionado, tomar helados o vestir con ropa mucho más fresca. En lo que respecta a la conducción, la época estival también implica algunas variaciones.

Nos ponemos en situación: hace calor, llevamos ropa y calzado veraniegos, como unas bermudas y unas chanclas, queremos ir en coche a la playa y surge la misma duda de todos los veranos: «¿me pueden multar por conducir con chanclas?». En torno a esta duda existen muchas creencias populares, pero ninguna resulta lo suficientemente fiable si no viene de un organismo de autoridad en la carretera.

Tanto si eres de los que piensa que no pasa nada por llevar este calzado al volante como si eres de los que lleva unas zapatillas en el coche para evitar conducir con chanclas, a continuación te dejamos la respuesta a esta cuestión que ha querido dar un agente de tráfico de la Guardia Civil a través de las redes sociales.

En el vídeo compartido por la cuenta oficial del 062, aparece un agente con la carretera de fondo y una chancla en la mano en el que comienza preguntando si se pueden utilizar este tipo de calzados en la conducción y responde: «Sí se puede salvo que el uso de este calzado interfiera en la conducción y pueda provocar un accidente. En ese caso sí sería sancionable».

Esta es la explicación de un agente de tráfico a la duda de si podemos conducir con chanclas y, aunque empieza indicando que sí, hay excepciones en las que podrían llegar a multarte por ello. En concreto, indica que la infracción se produce si las chanclas son las causantes de interferir en la conducción y llegar a producir un accidente.

Esta explicación resulta algo confusa para muchas personas, ya que sí se permite llevar chanclas y, a priori, no se puede prever si estas van hacer que tengas un accidente. Entonces, se discurre que si conduces con ellas y no tienes un percance con el coche, no te multarán, pero si sí lo tienes, y achacarán la razón a que has llevado chanclas mientras conduces e incluso pueden haber casos de sanciones aunque no se haya producido un accidente. Esas multas pueden ir desde los 80 a los 200 euros, según si el agente lo considera infracción leve o grave.

¿Qué dice la Ley?

Teniendo en cuenta el artículo 18 del Reglamento de Circulación, se expone lo siguiente: «El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía».

Así, la medida podría resultar algo arbitraria para muchos conductores, y así lo han hecho ver a través de los comentarios volcados en la publicación de Instagram de la Guardia Civil donde explican lo anteriormente indicado:

«Gracias por la desaclaración»

«¿Quién determina si el calzado puede provocar el accidente?»

«El dilema de todos los veranos después de ver el mismo vídeo: pero entonces se puede o no?»

«Os lo traduzco? Depende como tenga el día el señor agente te multa o no».