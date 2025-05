Garantía de diez años en el segundo coche eléctrico de Lexus, el RZ 450e

JOSÉ ANTONIOPOLO BOADILLA DEL MONTE (MADRID). Lunes, 30 de mayo 2022, 08:33 Comenta Compartir

Lexus, la marca de lujo de Toyota, creada en 1989, lanza su segundo vehículo eléctrico, el RZ 450e basado sobre la nueva plataforma e-TNGA que comparte con el Toyota bZ4X y el Subaru Solterra.

Se trata de un SUV de 4,80 metros de largo por 1,89 de anchura, 1,63 de altura y maletero de 550 litros con el kit repara pinchazos y los cables de recarga bajo el piso.

Utiliza dos motores eléctricos, el del eje delantero suministra 204 CV y el trasero 109 (313 en conjunto), por lo que la tracción es integral, inteligente ya que la potencia se reparte hacia el eje que mayor agarre tenga o que por el modo de conducción elegido sea el más conveniente, sin intervención del conductor.

La versión Business cuesta 73.000 euros, la Executive sube a 78.500 y la Luxury asciende hasta 85.400

Su velocidad máxima es de 160 km/h, acelerando de 0 a 100 km/h en 5,6 segundos, normal para un coche que en vacío pesa 2.294 kilos, destacando el moderado consumo de 18 kWh cada 100 kilómetros, cuando los coches de su segmento, el D, se acercan a los 25 kWh. La batería de 355 voltios y 71,4 kWh le otorga una autonomía de 400 kilómetros.

Tres son las versiones según su equipación, el Business cuesta 73.000 euros, el Executive sube a 78.500 y el Luxury se pone en 85.400, siendo la garantía de 10 años o un millón de kilómetros, a condición de que se cumpla con el programa de mantenimiento. Se asegura que la batería mantendrá al menos el 90% de su capacidad.

En la presentación estática del modelo no pudimos comprobar una de las novedades, cual es la dirección electrónica sin volante redondo, el One Motion Grip, opcional por 4.200 euros en el Executive y por 2.400 en el Luxury. Sí verificamos que mover el volante Steering Yoke, similar al de un Fórmula 1, requiere solo 150 grados para girar completo a un lado, es decir, 300 grados de tope a tope, menos de una vuelta, resultando más fácil aparcar, pero desconociendo las sensaciones en callejeo y carreteras sinuosas, máxime cuando no hay conexión mecánica, no existe árbol de dirección, encomendándose a conexiones eléctricas.

En el diseño frontal se percibe que es un vehículo eléctrico al tener el capó rebajado y las entradas de aires son minúsculas. Los finos faros de led, con luz larga automática, se complementan con la estilizada barra roja trasera.

Incluye pantalla multimedia de 37 centímetros, navegador con información de radares, servicios remotos (cuatro años gratis), audio con 10 altavoces, freno de estacionamiento eléctrico, llantas de 18'', neumáticos 235/60 delante y 255/55 detrás, asientos calefactados, climatizador bizona, cámara trasera y cuatro puertos USB tipo C.

