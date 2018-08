La gama 2018 de Mini mejora la conectividad e incluye ledes y el cambio de ocho marchas El Countryman es la carrocería más demandada, un 34%. :: HOY Se ofertan cuatro motores de gasolina, cinco diésel y un híbrido. Su precio oscila entre los 17.950 y los 39.350 euros J, A, POLO MADRID. Lunes, 6 agosto 2018, 08:22

La gama 2018 de Mini incluye mejoras como las faros led, pilotos con la bandera británica, conectividad ampliada, cambio automático de doble embrague con siete marchas y de convertidor de par de ocho, más detalles de personalización dentro y fuera del vehículo.

De las cinco carrocerías el modelo más apetecido es la versión Countryman, el más grande, 4,29 metros y maletero de 450 litros, con el 34% de las ventas, seguido del cinco puertas (31%), que mide 3,98 metros y maletero de 278 litros; el tres puertas (17%) es el más pequeño 3,82 metros y solo 211 litros de maletero, igual que el cabrio (13%); siendo el menos demandado el Clubman (5%) que mide 4,25 metros con maletero de 360 litros, formando una gama de 34 variantes con precios que oscilan entre los 17.950 euros y los 39.350, con garantía de tres años.

Dispone de cuatro motores de gasolina, el 1.5 de tres cilindros con 75, 102 y 136 CV, que consume 6,8 litros en ciudad, dato más cercano a la realidad, y el 2.0 de 192 CV que gasta 8,4 litros. Diésel hay cinco tipos, el 1.5 de tres cilindros con 95 y 116 CV y consumo de 4,3 y 4,4 litros, más el 2.0 de 150, 170 y 190 CV, consumos de 4,7 y 6,9 litros la versión de tracción total 4x4. Y un híbrido de gasolina, un PHEV (híbrido enchufable) con 224 CV de potencia acumulada, tracción 4x4 en carrocería Countryman y precio de 39.250 euros.

Cinco son los niveles de acabado, comenzando con el One First que monta sensor de luces y lluvia, ordenador, radio con pantalla de 6,5'', bluetooth y mandos en el volante, aire acondicionado, llamada de emergencia y neumáticos 175/65 en llantas de 15''. El segundo nivel One suma control velocidad de crucero, antinieblas, volante de cuero, llantas de aleación, tornillos antirrobo y paquete de iluminación.

El acabado Cooper añade ledes en antinieblas y faros, y climatizador bizona. El Cooper S sensor de parking, reposabrazos delantero, asientos deportivos, llantas de aleación de 16'' y neumáticos 205/65. El más equipado es el JCW.