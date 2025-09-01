El frenado automático de emergencia es perjudicial en ciertos vehículos El Reglamento 131 de Naciones Unidas dicta normas de homologación en los camiones y autobuses en ciudad

El pasado 11 de julio el DOUE (Diario Oficial de la Unión Europa) publicaba las prescripciones uniformes relativas a la homologación de vehículos con el sistema automático de frenado de emergencia (AEBS en sus siglas en inglés), para los autobuses de más de cinco toneladas y los camiones con más de 3.500 kilos.

El propósito original de dicho Reglamento era establecer prescripciones uniformes aplicables al frenado de emergencia en autopista. La presente versión amplía el ámbito de aplicación que abarque nuevas situaciones, como la conducción urbana.

Aunque, en general, esas categorías de vehículos se beneficiarían de la instalación de un AEBS, existen subgrupos para los que ese beneficio es más bien dudoso debido a su uso específico (por ejemplo, en el caso de los autobuses con pasajeros de pie, es decir; los vehículos de la categoría G, pues el frenazo provocaría lesiones en los viajeros; la maquinaria de construcción, etc.). Independientemente del beneficio, existen otros subgrupos para los que la instalación de AEBS sería técnicamente difícil o inviable (por ejemplo, el posicionamiento del sensor en los vehículos de la categoría G, la maquinaria de construcción utilizada principalmente fuera de las vías públicas y en caminos de grava, los vehículos especiales y los vehículos con equipos montados en la parte delantera). En algunos casos, puede que se produzcan frenazos de emergencia erróneos debido a limitaciones de diseño del vehículo.

Los AEBS están diseñados para proporcionar asistencia operativa al conductor en caso de tener que afrontar situaciones críticas de tráfico específicas. El presente Reglamento reconoce que las prestaciones que exige no pueden conseguirse en todas las condiciones (pueden verse afectadas por las condiciones del vehículo, la adherencia de la calzada, las condiciones meteorológicas, el ruido de radares externos, el deterioro de la infraestructura viaria, las situaciones del tráfico...). Si bien el sistema debe cumplir el rendimiento esperado en las condiciones especificadas, las condiciones y características del mundo real también pueden influir en el rendimiento, y no deben dar lugar a avisos o frenazos erróneos hasta el punto de que inciten al conductor a desactivar el sistema.

El sistema deberá detectar automáticamente una posible colisión delantera con otro vehículo, ciclista o con un peatón que se cruce en la trayectoria del vehículo, alertar al conductor y activar el sistema de frenado del vehículo para desacelerarlo a fin de evitar la colisión o mitigar la gravedad de esta.

Solamente actuará en circunstancias en las que el frenado evite un accidente o mitigue su gravedad, y evitará intervenir en situaciones de conducción que no sean críticas.

Tipos de avisos

El sistema deberá ofrecer como mínimo un aviso acústico o táctil, que también podrá consistir en una desaceleración brusca, para hacer percibir una situación crítica al conductor si este no se había percatado de ella, siempre que haya tiempo suficiente. Sin embargo, existen situaciones en las que no puede advertirse a tiempo al conductor para que reaccione adecuadamente, como colisiones con peatones o con vehículos que circulan por delante y efectúan una fuerte desaceleración. En estos casos, el aviso puede darse en el momento en que se inicia una intervención del freno de emergencia.

Durante el funcionamiento del sistema (fases de aviso y de frenado de emergencia), el conductor puede, mediante una acción deliberada, por ejemplo, acelerando o efectuando un viraje brusco que dé lugar a un cambio de dirección suficiente como para evitar la colisión, tomar el control y anular el sistema.

Si bien desde el punto de vista de la seguridad vial sería beneficioso exigir la prevención automática de colisiones para todos los vehículos pesados hasta su velocidad máxima de conducción, la necesidad de evitar activaciones por falsa alarma limita el rendimiento máximo actual.