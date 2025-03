Ford apuesta por vehículos adaptados para apoyar a las personas con movilidad reducida

Ignacio Martín-Loeches Miércoles, 16 de junio 2021, 17:13 Compartir

Un vehículo adaptado puede marcar un antes y un después en la vida de una persona con movilidad reducida. Los vehículos dotan de libertad a las personas y, conforme avanzan los años y la tecnología, cada vez más colectivos que anteriormente no podían sentir el placer de conducir gozan de una mayor libertad y oportunidades.

Ford es una de las marcas que lleva ya muchos años apostando por mejorar sus vehículos adaptados para el colectivo de personas con movilidad reducida. Hoy ha presentado en la planta de Almussafes, en Valencia, el tour 'Ford Adapta', una iniciativa que desde 2014 ha visitado casi 80 localidades españolas. Este programa tiene como objetivo facilitar las pruebas de vehículos a personas con discapacidad o movilidad reducida, y en Valencia se podrán realizar del 18 al 21 de junio en el concesionario Vedat Mediterráneo y del 22 al 24 de junio en Autos Montalt.

Desde la planta de Almussafes, la marca nos enseño el proceso de montaje de los vehículos que salen de esta fábrica, y nos explicó cómo en muchos de ellos participan de forma activa personas con algún tipo de discapacidad, como por ejemplo auditiva, y cómo gracias a las nuevas tecnologías pueden desarrollar de forma óptima sus tareas diarias. Tras la visita, la marca del óvalo nos mostró también algunos ejemplos de vehículos adaptados. Por un lado, un Ford Kuga con asistencia a la conducción, equipado con acelerador de aro sobre el volante, freno en el volante con bloqueo electrónico o asiento giratorio eléctrico para el copiloto.

También conocimos vehículos cuya asistencia está enfocada al traslado, como el furgón Transit que puede acoger a cuatro personas en silla de ruedas, cuenta cpn plataforma elevadora con capacidad de hasta 400 kilos, anclajes para sillas de ruedas, peldaños eléctricos en las puertas laterales... además, otros modelos con este fin como el Ford Custom se pueden utilizar como taxis, y no solo tienen capacidad para transportar a personas con movilidad reducida, también cuentan con sistemas tecnológicos para facilitar la comunicación de una persona con discapacidad auditiva y el conductor del taxi.

El Ford Ranger Raptor estaba también entre los modelos expuestos, concretamente el adaptado especialmente para Gema Hassen-Bey, una atleta paralímpica que ahora se enfrenta al reto de ascender al Kilimanjaro. Para ayudarla en este reto, su Raptor cuenta con un asiento giratorio eléctrico, conductor de giro, salida y bajadas eléctricas, freno en el volante con bloqueo electrónico, acelerador sobre el volante y rampletes, entre otros elementos.

Estos son algunos ejemplos de vehículos adaptados de Ford, los protagonistas en esta presentación del programa 'Ford Adapta' organizada junto a la fundación ONCE. En el acto han estado presentes el alcalde de Almussafes, Toni González, el secretario autonómico de la vicepresidencia de la Generalitat Valenciana, Iván Castañón, así como Jesús Alonso, presidente de Ford Iberia, y el director de Relaciones Institucionales de Fundación ONCE, Ignacio Tremiño. Además, también han hecho acto de presencia el director de centros especiales de empleo, Miguel Lamas, el delegado territorial de la ONCE en la Comunidad Valenciana, José Manuel Pichel, y el director de la fábrica de Almussafes, Dionisio Campos.

En su visita a la panta de Almussafes, el director de Ford Iberia, Jesús Alonso, ha asegurado que «esta nueva presentación del tour Ford Adapta nos ilusiona de manera especial, ya que por primera vez hemos incluido varios modelos híbridos que no solo facilitan la movilidad, sino que la hacen más sostenible. Se trata de un nuevo reto conseguido en el camino de un programa que nos ha llevado a recorrer la geografía española para facilitar al colectivo de las personas con discapacidad las soluciones tecnológicas más avanzadas en materia de accesibilidad, así como la garantía del servicio personalizado que ofrece nuestra red de profesionales».

El mundo de los videojuegos, también presente

Además de los vehículos adaptados comentados anteriormente, también pudimos conocer de cerca la Ford Transit Gaming Van accesible. Con este furgón, integrantes del equipo de eSports de la marca, el Team Fordzilla, saldrá este verano a las carreteras europeas para llevar la diversión a los niños con necesidades especiales y apoyar a las ONG locales utilizando una Gaming Transit especialmente modificada, llamada Vanzilla.

La Ford Transit Gaming Van está equipada con características de accesibilidad y la última tecnología de videojuegos de alta calidad para visitar organizaciones benéficas, proveedores de cuidados y escuelas alternativas que apoyan a los niños. Para los niños con movilidad limitada, la furgoneta incluye elementos como mandos adaptables que permiten conectar botones, interruptores o joysticks externos para crear configuraciones específicas a medida, así como rampas de acceso adaptadas.

El maratón de gaming solidario comenzó en la escuela Rosa Llàcer de Valencia los días 14 y 15 de junio, y visitará las fundaciones APASCOVI y Horizontes Abiertos en Madrid el 18 y 19 de junio, el Hogar y Clínica San Rafael de Vigo el 21 y 22 de junio y la asociación ASPERCAMP de Tarragona el 25 de junio. Además, la 'Vanzilla' visitará este verano Francia, Alemania y el Reino Unido.