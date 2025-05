Existen semáforos que confunden a los conductores y a los peatones

J. A. Polo BADAJOZ. Lunes, 15 de julio 2024, 09:05 Comenta Compartir

Más de un accidente han provocado las incorrectas fases de algunos semáforos, generalmente los ubicados en las glorietas, intersecciones que esporádicamente podrían contar con semáforos, pero se ha hecho habitual su ubicación, lo cual es un contrasentido, ya que las glorietas llegaron de Francia (país pionero en su aplicación) para dar fluidez y seguridad en los cruces, y el semáforo ni da fluidez, porque corta el flujo, ni como veremos más adelante, ofrece seguridad.

Dispone el artículo 146.d) del vigente Reglamento de Circulación «Una luz amarilla intermitente o dos luces amarillas alternativamente intermitentes obligan a los conductores a extremar la precaución y, en su caso, ceder el paso. Además, no eximen del cumplimiento de otras señales que obliguen a detenerse».

Es por ello por lo que el conductor que observa esta luz debe detener el vehículo y ceder el paso al peatón que intenta cruzar, lo mismo debe hacer si al lado del semáforo existe una señal de STOP, debe cumplir con la señal.

El conductor responsable detiene su vehículo, pero el peatón no pasa, no cruza por el paso de peatones, sigue detenido, porque también es una persona responsable y obedece lo que le impone el artículo 124.a) «Si el paso dispone de semáforos para peatones, obedecerán sus indicaciones», que como aclara el artículo 145.a) «Una luz roja no intermitente, en forma de peatón inmóvil, indica a los peatones que no deben comenzar a cruzar la calzada».

Y he aquí que tenemos al vehículo detenido y al peatón que no pasa, ambos cumpliendo escrupulosamente lo dispuesto en el Reglamento. Y todo por una inadecuada fase del semáforo que el responsable del tráfico municipal no ha sabido resolver. Bastaría con una comunicación a la empresa adjudicataria de los semáforos, generalmente SICE, para encontrar la solución inteligente de la movilidad urbana.

El típico accidente en este lugar es el atropello al peatón que cruza con el muñeco en rojo, o la colisión por alcance cuando un automóvil se detiene y el que le sigue no se percata embistiéndole por detrás. Si los daños del peatón y de los vehículos fueran responsabilidad de la autoridad municipal seguro que este desatino se habría corregido ya.

