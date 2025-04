Excelente relación precio-producto

Manu Cortés Sábado, 19 de noviembre 2022, 08:50 | Actualizado 09:14h. Comenta Compartir

Con una historia que se remonta a 1924, MG es una marca británica icónica, famosa por fabricar coches deportivos, divertidos de conducir y con una buena relación calidad-precio. Desde el original MG 14/28 Super Sports hasta el MG ZS EV eléctrico de hoy en día, MG siempre ha sido innovadora. MG es ahora una marca moderna y electrificada, que tiene el objetivo de convertirse en la nueva referencia de la movilidad eléctrica y de hacerla accesible para todos los públicos. El MG HS con motorización de gasolina ofrece una relación calidad-precio-equipamiento inigualable, con unas tarifas que van de los 22.990 euros del HS 1.5 litros Turbo Confort con cambio manual, a los 27.390 euros de la versión Luxury con cambio automático de doble embrague de siete velocidades, después de aplicar el descuento de lanzamiento de hasta 4.000 euros por financiar la compra con la marca. Este modelo está disponible en los concesionarios para su entrega inmediata. También está disponible en versión de motorización híbrida enchufable, con etiqueta CERO.

El nuevo SUV compacto MG HS con sus 4,57 metros de largo incorpora una eficiente mecánica de gasolina 1.5 Turbo DI, que entrega 162 CV (119 kW) y 250 newton-metro de par-motor. Este motor también destaca por sus bajos consumos y emisiones: 7,4 litros/100 km y 168 gramos de CO2/100 km (manual) y 7,7 litros/100 km y 174 gramos de CO2/100 km (automático). Las prestaciones del nuevo MG HS (9,9 segundos en el 0-100 km/h y 190 km/h de velocidad máxima) y el equilibrio de su chasis son la fórmula ideal para conseguir el gran dinamismo al volante que es una de las señas de identidad de MG. El nuevo MG HS se ofrece con dos niveles de acabado (Comfort y Luxury) y con caja de cambios manual de seis velocidades o automática de doble embrague de siete velocidades. A pesar de la persistente crisis de componentes electrónicos para la industria del automóvil que ha hecho cerrar fábricas y ralentizar la producción hasta extremos insólitos (hay muchas marcas y concesionarios que tienen una gran cartera de pedidos «embalsada», que no pueden satisfacer porque no tienen coches), con la consecuencia para el cliente de tener que esperar cuatro o cinco meses por su coche nuevo, incluso un año para pedidos de automóviles con colores o equipamientos especiales, MG es de las pocas marcas que no tienen problema con los componentes electrónicos de sus vehículos y disponen como es el caso del HS 1.5 Turbo de entrega inmediata en colores rojo diamante, azul, blanco, negro y plata.

Tecnología, seguridad y equipamiento

El nuevo MG HS es un auténtico SUV premium y eso se aprecia en muchos de sus detalles. El cuidado diseño exterior se ve salpicado de elementos como las ópticas LED, la icónica parrilla «Stardust», el spoiler trasero, los raíles del techo o la doble salida de escape. En el interior se respira una atmósfera de calidad, con unos acabados y materiales de lujo. Los asientos deportivos, la instrumentación digital de 12,3 pulgadas y la pantalla táctil de 10,1 pulgadas destacan en un habitáculo, al que se puede acceder sin llave. El interior ofrece espacio para cinco adultos y una amplia capacidad de carga, con 463 litros de capacidad del maletero, que pueden ampliarse hasta 1.454 litros abatiendo los asientos traseros.

Ampliar El nuevo SUV MG HS.

Este modelo ofrece una completa dotación de tecnología de vanguardia, tanto en información como en seguridad avanzada. La pantalla táctil de 10,1 pulgadas de diámetro es la interfaz de un sistema con radio digital, navegador, con conexión con dispositivos Apple y Android, que permite controlar de forma intuitiva todos los ajustes de confort del vehículo . Como toda la gama MG, equipa de serie el completo sistema de seguridad MG Pilot, que lleva a este modelo hasta el nivel 2 de conducción autónoma. Entre los sistemas de seguridad, activa y pasiva, que el MG HS equipa de serie se pueden encontrar, entre otros, el asistente de mantenimiento de carril, la detección de ángulo muerto o la alerta de tráfico trasero. Este modelo ha obtenido cinco estrellas en los test de seguridad Euro NCAP y cuenta con una sólida carrocería, construida con un 62% de aceros de alta resistencia; además de seis airbags y reposacabezas activos.

El nuevo MG HS está disponible en dos acabados. El modelo Comfort es la versión de acceso a la gama y entre su equipamiento de serie destaca el navegador integrado, sistema de seguridad avanzada MG Pilot, sensores de aparcamiento con cámara, faros halógenos más antiniebla, alarma antirrobo, asientos calefactables, asiento del conductor eléctrico, entrada sin llave, Apple Car Play & Android Auto, retrovisores eléctricos, monitorización de la presión de los neumáticos, asistencia de arranque en pendientes, spoiler trasero y llantas de 17 pulgadas de diámetro. La versión Luxury añade radar de proximidad, cámara 360, iluminación full led, intermitentes secuenciales, portón trasero eléctrico, techo panorámico, pedales deportivos, climatizador de dos zanos, asiento del copiloto eléctrico, asientos deportivos y llantas de 18 pulgadas.

Ampliar El nuevo SUV MG HS. Ficha técnica MG HS 1.5 Turbo Combustible: Gasolina Cilíndros: 4 en línea Cilindrada: 1.490 cm3 Potencia: 90 KW (121 caballos) Par-motor: 250 newton-metro Velocidad: 190 km/hora. 0 a 100: 9,9 segundos Tracción: Delantera Cambio: Manual 6 marchas Consumo: 7,4 litros . Emisiones: 168 gr/km Largo: 4,57 m. Ancho: 1,87 m. Alto: 166 m. Maletero: 463 litros Precio: Desde 22.990 euros