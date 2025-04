Cómo evitar el recurrente 'efecto submarino' en el coche según la DGT

C.M. Martes, 7 de marzo 2023, 08:18 Comenta Compartir

Cuando el cuerpo no está bien sujeto por el cinturón (holgado o mal ajustado), presiona el asiento hacia abajo y se desliza por debajo de la banda abdominal. Aumenta el riesgo de chocar contra el volante, el salpicadero o la parte baja del habitáculo. Se puede producir lesiones en espalda y pelvis, rotura de fémur o de la cabeza del fémur, además de hemorragias internas graves.

A esta mala sujeción del cinturón de seguridad que interfiere en la seguridad se le conoce como efecto submarino, y tiene mucho que ver con la postura que tiene un conductor en el asiento del vehículo.

¿Cuál es la manera de evitar este efecto? Hay que comprobar previamente que el cinturón esté bien colocado y sujeto. Además, es importante que el cuerpo esté bien situado en el asiento, que no haya posibilidades de deslizamiento.

De este modo, hay que evitar la colocación de toallas o almohadas en el asiento, ya que esto puede suponer un peligro para la seguridad vial, así como que el cinturón no tenga holguras que no sujeten bien al conductor en caso de impacto.

Otra de las cosas a tener en cuenta es que este efecto es más peligroso para el conductor, por el posible impacto que se pueda dar contra el volante, pero no solo para él, ya que también se puede aplicar a otros pasajeros que no estén sentados correctamente o que no hagan un buen uso del cinturón.