Espejismo en el asfalto, cómo afecta a los ADAS del vehículo ese fenómeno Los sistemas de ayuda a la conducción pueden verse alterados por el calor extremo del asfalto y generar fallos

J.A. Polo CÁCERES. Lunes, 15 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Un informe de Carglass, la compañía líder en España en reparación, sustitución y recalibración de lunas, aclara los efectos que pueden provocar los 'espejismos'.

En los días calurosos de verano se puede apreciar un fenómeno óptico atmosférico sobre la carretera: los espejismos. Esta ilusión óptica engaña a la vista del conductor, pero podría engañar también a las cámaras de los sistemas ADAS y producir fallos en su funcionamiento.

Un espejismo es un fenómeno físico, una distorsión de la luz, que genera una ilusión óptica. Se produce por la refracción de la luz al atravesar capas de aire con diferentes temperaturas, especialmente cuando el suelo está muy caliente, por ejemplo, en la arena del desierto o en el asfalto de una carretera. El aire cercano al suelo está muy caliente y es menos denso, lo que produce que los rayos de luz que viajan a través de él viajen más rápido. Cuando un rayo de luz atraviesa esta transición de capas, se curva hacia arriba, en lugar de seguir una línea recta, lo que se denomina refracción.

Aunque el espejismo es una ilusión óptica para el cerebro humano, la distorsión de la luz que lo causa es un fenómeno físico real que también afecta a cámaras. En una primera fase, las cámaras recogen la luz curva refractada que parece venir desde el suelo y generan una imagen en la que aparece una zona brillante sobre el asfalto.

El sistema segmenta esas imágenes para identificar zonas de interés relevantes para la seguridad y la conducción, por ejemplo, vehículos, objetos… y también la vía y el asfalto. Cuando detecta ese reflejo producido por la refacción de la luz, analiza patrones visuales gracias al aprendizaje automático que han recibido a partir de millones de horas de vídeo en condiciones reales. En un espejismo analiza el color (tonos azules, grises o negros que suelen asociarse a agua o espejismos), textura (el agua suele ser lisa y homogénea; la textura del asfalto es rugosa), reflejos y simetría (un charco real genera un reflejo invertido de los objetos y del cielo), el contraste y brillo (los charcos tienen un brillo característico), y la forma de área brillante y sus bordes.

Los sistemas ADAS actuales no están programados para avisar al conductor o actuar en caso de detectar un charco. Pero los sistemas de conducción autónoma sí tienen que evaluar esa posibilidad, bien para alertar al conductor (nivel 3 y 4) y que se ponga al mando del coche; bien para reducir la velocidad o esquivar la balsa de agua (nivel 4 y 5).

