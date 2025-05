En España existen 17 tipos de matrículas con cinco colores de fondo: ¿cuáles conoces?

josé antonio polo Sábado, 10 de diciembre 2022, 21:24 | Actualizado 23:33h. Comenta Compartir

Nada menos que 17 tipos de matrículas muy distintas existen en España, más 12 especiales de organismos y policías, todas ellas salpicadas con el fondo en cinco colores: blanco, verde, azul, rojo y amarillo.

Como diría un trujillano que fue alto cargo de la Jefatura Central de Tráfico, «el asunto es profuso, confuso y difuso, mas nunca desacertado ni erróneo».

La matrícula ordinaria de fondo blanco y caracteres en negro se inició en Baleares el 31 de octubre de 1900 con la PM-1, y la primera de la España peninsular en Plasencia, CAC-1, un Clément a nombre de Fabián Muñoz Serván, el 18 de noviembre.

Ese tipo de matrícula provincial numérico duró hasta octubre de 1971, pasando al provincial alfanumérico hasta septiembre del 2000, fecha en la que comenzó el actual sistema nacional alfanumérico.

Ampliar Matrícula de remolque.

Le sigue la matrícula de vehículos especiales como maquinarias agrícolas, quads, grúas, fondo blanco y letras rojas, antes ponía VE y ahora E. La de remolques y semirremolques que pesan más mas 750 kilos, son de fondo rojo y caracteres en negro, con la R al principio. El ciclomotor y cuadriciclo ligero lleva la de fondo amarillo y caracteres en negro.

El cuerpo diplomático, CD, tiene matrícula propia de fondo rojo y letras en blanco. La de la foto código 10 pertenece a Brasil. La oficina consular, CC, es de fondo verde y caracteres en blanco, siendo el 50 de Marruecos. Incluso el personal técnico-administrativo, TA, tiene su matrícula, de fondo amarillo y letras en negro; también las organizaciones internacionales, OI, en este caso fondo azul y letras en blanco.

Ampliar Matrícula turística, con la validez en la tira roja.

La matrícula turística, T, es temporal y la validez figura en la tira roja, siendo de fondo blanco y letras negras, utilizándola residente en el extranjero de visita a España.

Ampliar Matrícula histórica, reservada a vehículos con más de 30 años.

La matrícula histórica se reserva para los vehículos que tienen más de 30 años de antigüedad, es blanca con caracteres en negro, identificada con una H.

Desde 2018 los taxis y vehículos de alquiler con conductor, se identifican con la placa trasera de fondo azul y caracteres en blanco.

Ampliar Matrícula de taxi.

Las siguientes matrículas son autorizaciones temporales, como la de particulares de fondo verde y caracteres en blanco, con la P en primer lugar, válida por 10 días, 60 o para traslado al extranjero; la temporal de empresas en vehículos no matriculados con la letra S y los ya matriculados con la letra V, son de fondo rojo y caracteres en blanco, con franja lateral vertical y la fecha de validez.

Ampliar Matrícula de autorización temporal a particulares.

Las 12 especiales como la ordinaria, pero con siglas singulares: PME, Parque Móvil del Estado; MF, Ministerio de Fomento; MMA, Ministerio del Medio Ambiente; ET, Ejército de Tierra; EA, Ejército del Aire; FN, Fuerzas navales; FAE, Fuerzas Aliadas en España; CNP, Cuerpo Nacional de Policía; PGC, Parque de la Guardia Civil; CME, Mossos d'Esquadra; con E gótica la Ertzaintza; y CGPC, Cuerpo General de la Policía Canaria. En el pasado existían otras siglas. Son PMM, Parque Móvil Ministerial; MOP, Ministerio de Obras Públicas; CAT, Comisaría de Abastecimiento y Transporte; FET, Falange Española Tradicionalista; SH, Sáhara Español; IF: Provincia de Ifni; FP, Fernando Poo; RM, Río Muni; y ME, Marruecos Español.