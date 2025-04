En España hay 46.358 puntos de recarga activos y 13.072 fuera de servicio

El objetivo para finales de 2025 es disponer en España de 91.000 puntos de recarga de baterías y la realidad es bien distinta, sólo ... hay 46.358 estaciones, que podrían ser 59.430 si los 13.072 puntos inactivos estuvieran funcionando. España ocupa la cuarta plaza por la cola de las 27 naciones de la UE, teniendo por detrás a Italia, República Checa y Hungría.

El indicador de mercado de vehículo electrificado, en el que entran además de los eléctricos todos los híbridos, España sigue la cuarta por abajo.

Extremadura está en la última posición, lo mismo que sobre la población motorizada, exceptuando a Ceuta y Melilla, y gana un puesto a costa de Asturias en el mercado total. Respecto al vehículo eléctrico sobre el mercado electrificado Extremadura ocupa una mejor posición que la media española, 69,3 puntos sobre 100, en el puesto 11. Destaca el primer puesto de Navarra, 100 puntos por su peculiar régimen fiscal foral, estando España la última de Europa, con 64 puntos. Como bien dicen los fabricantes «Bruselas nos está obligado a fabricar coches que la gente no quiere». En la infraestructura de recarga Extremadura está por encima de la media española, con 12,6 puntos, en el puesto noveno de 18. De los 46.358 puntos efectivos de recarga de acceso público, 1.054 están instalados en Extremadura, y de los 13.072 que no funcionan, por averías o porque aún no cuentan con la conexión eléctrica, 282 corresponden a esta región, 121 en Badajoz y 161 en Cáceres.

La mayoría de los postes de recarga, 646, esto es el 70% son de mínima potencia, de 22 kW, estimando al menos 3 horas y máximo de 19 en la recarga. En el siguiente nivel de potencia, de 22 a 50 kW, emplean un tiempo de 1:20 a 3 horas, hay 80 en la región. Los que cargan entre 27 minutos y 1:20 horas por tener potencia de 50 a 150 kW existen 182 en Extremadura. El despliegue de surtidores de energía de 150 a 250 kW, fundamental para que el vehículo eléctrico pueda ser empleado en recorridos de larga distancia, aunque no todos los vehículos la soportan, existiendo solo 2.419 en España, de ellos 62 en la región. La recarga dura entre 15 y 27 minutos. Y los de máxima potencia, superior a 250 kW para recarga de 10 a 15 minutos, la mayoría responde a proyectos de fabricantes de automóviles, aunque de uso público. Solo existen 1.589, de ellos 84 en Extremadura.