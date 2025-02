En España hay 37.029 puntos de recarga, pero 7.728 están fuera de servicio En Extremadura existen 743 puntos con enchufe, aunque solo 591 está activos y los 152 restantes no funcionan

Según los datos facilitados por Anfac (la asociación de fabricantes de automóviles de España) en su informe sobre el barómetro de electromovilidad del cuarto trimestre de 2023, la infraestructura de recarga de acceso público ha aumentado en 4.121 puntos, inferior al objetivo de 45.000. Tan solo el 23% tiene una potencia superior a 22 kW.

En total hay 37.029 puntos, de los cuales solo son útiles 29.301, pues 7.728 no funcionan, bien sea por encontrarse en mal estado, averiados o que aún no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica lo que supone un 21% de la infraestructura de recarga de acceso público instalada en España. En Extremadura son 591 los cargadores que funcionan y 152 los que no suministran electricidad.

La mayoría de la red de recarga es de baja potencia, de hasta 22 kW, lo que implica tiempos de 19 a tres horas, el 77%, totalizando 22.491 en España, 371 en Extremadura.

En el siguiente nivel de potencia, de 22 a 50 kW, hay 1.120 en el país, de ellos 67 en Extremadura, y se estima que la recarga dura entre tres y 1.20 horas. Los cargadores de 50 a 150 kW de potencia permiten la recarga entre 27 minutos y 1.20 horas, siendo 4.165 los ubicados en España, 81 en la región. A finales del 2023 se ha registrado una bajada de 508 puntos en España, 36 en la región, principalmente por capacidad de la red eléctrica.

El siguiente nivel de potencia, de 150 a 250 kW, es fundamental para que el vehículo eléctrico pueda ser empleado en trayectos de larga distancia, permitiendo la recarga entre 15 y 27 minutos. Es esencial para los camiones y autobuses, pues estos vehículos comienzan a cargar a partir de 150 kW. Existen 904 en el país, 42 en la región.

En la cúspide, las recargas superiores a 250 kW son las que asemejaría el repostaje del eléctrico al vehículo de gasolina, entre 10 y 15 minutos, pero solo existen 621 en España, 30 en Extremadura, la mayoría en acceso público de fabricantes de automóviles, pero con muchas dificultades en su desarrollo por cuestiones técnicas y administrativas.

España ha ido evolucionando hacia un mercado más electrificado, así como a un mayor desarrollo de las infraestructuras. Sin embargo, aún estamos muy lejos de los objetivos deseables. Finalizó 2023 con el 60% del objetivo de electrificación de turismos, y los puntos de recarga, al 42% de la meta marcada.